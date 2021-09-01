Найбільші металургійні компанії світу показали рекордний прибуток в історії

Сприятлива цінова кон'юнктура дозволила найбільшим металургійним компаніям світу з початку 2021 року отримати рекордні прибутки.

Шостий у світі виробник сталі – південнокорейська POSCO, оголосила про найвищий квартальний прибуток (квітень-червень 2021 року) за всю свою історію. Він перевищив 1,9 млрд доларів. Це в 10 разів більше, ніж було за аналогічний період 2020 року. Компанія також збільшила розмір очікуваної виручки в поточному році до приблизно 32 млрд дол.

Також майже 1,6 млрд доларів чистого прибутку заробив за другий квартал 2021 року ключовий японський виробник – Nippon Steel. Зростання продажів, обсягів виробництва і рентабельності дозволив їй значно покращити прогноз прибутку за підсумками всього фінансового року, який закінчиться 31 березня 2022 – до 5,5 млрд доларів.

Яскравим прикладом також є опублікована днями фінзвітність

Група ArcelorMittal також на днях опублікувала свою фінансову звітність. Так, за результатами першого півріччя 2021 року холдинг отримав 6,29 млрд доларів чистого прибутку. Цей показник є найкращим з 2008 року.

Такий позитивний фінансовий результат металургійних компаній пояснюється тим, що попит на сировинні товари, в тому числі і сталеву продукцію, вже з кінця 2020, у постковідний час, випереджав ринкову пропозицію.