Найбільші загрози для ЗСУ на Східному фронті: Світан назвав головні напрямки

Бахмутський залишається пріоритетним для росіян. Це цеглина, яку їм дуже потрібно вибити.

Якщо вони цього не зроблять, далі в бік Покровська не просунуться. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Роман Світан.

До теми Залишилось єдине завдання, – полковник ЗСУ пояснив, куди Росія направила всі сили

Які напрямки є найбільш загрозливими

ПВК "Вагнер" не змогла виконати завдання. Саме тому командувачем призначили Валєрія Гєрасімова і почали виходити лінійні російські частини – певні види десантників, перший та другий корпуси квазіреспублік на Донбасі. Відтак Бахмут намагатимуться вибити здебільшого обходячи його. За словами Світана, північне охоплення Бахмуту, район Соледару, є найбільш безперспективним. Це може бути хибна ціль. З огляду на карту бойових дій, переконаний військовий експерт, росіянам значно вигідніше обходити Бахмут з Півдня. Звідти йде постачання військової амуніції.

Я думаю, вони будуть битися в районі Курдюмівки та Кліщіївки, намагатися вийти на Часів Яр або Костянтинівку. Ця розв'язка забезпечує, зокрема, і Краматорсько – Слов'янське угрупування,

– зауважив Світан.

Росіяни це чудово розуміють. Тому ми зараз бачимо інформаційно-психологічну операцію в районі Сєвєродонецька. Військовий експерт наголосив, що це відтягування сил та засобів, натомість основний удар в районі Бахмута буде завданий і вже завдається в районі Курдюмівки.

Ще один напрям, який цікавить росіян, це південь самого Донецька – район Мар'їнки та Вугледара. Світан пояснює: для того, щоб відтіснити наші війська з-під Донецька, їм потрібно вийти на Покровськ. А це вони можуть зробити або з-під Вугледара на Курахове, або з Новосілки на одну з основних трас, що з'єднує Дніпро з Донецьком.

"Ці напрямки зараз найбільш небезпечні в стратегічному плані", – підсумував військовий експерт.

ЗСУ утримують Соледар / Ворог наступає на Бахмут: дивіться відео

Єдине завдання росіян