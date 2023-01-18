Найбільші загрози для ЗСУ на Східному фронті: Світан назвав головні напрямки
Бахмутський залишається пріоритетним для росіян. Це цеглина, яку їм дуже потрібно вибити.
Якщо вони цього не зроблять, далі в бік Покровська не просунуться. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Роман Світан.
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Які напрямки є найбільш загрозливими
ПВК "Вагнер" не змогла виконати завдання. Саме тому командувачем призначили Валєрія Гєрасімова і почали виходити лінійні російські частини – певні види десантників, перший та другий корпуси квазіреспублік на Донбасі. Відтак Бахмут намагатимуться вибити здебільшого обходячи його. За словами Світана, північне охоплення Бахмуту, район Соледару, є найбільш безперспективним. Це може бути хибна ціль. З огляду на карту бойових дій, переконаний військовий експерт, росіянам значно вигідніше обходити Бахмут з Півдня. Звідти йде постачання військової амуніції.
Я думаю, вони будуть битися в районі Курдюмівки та Кліщіївки, намагатися вийти на Часів Яр або Костянтинівку. Ця розв'язка забезпечує, зокрема, і Краматорсько – Слов'янське угрупування,
– зауважив Світан.
Росіяни це чудово розуміють. Тому ми зараз бачимо інформаційно-психологічну операцію в районі Сєвєродонецька. Військовий експерт наголосив, що це відтягування сил та засобів, натомість основний удар в районі Бахмута буде завданий і вже завдається в районі Курдюмівки.
Ще один напрям, який цікавить росіян, це південь самого Донецька – район Мар'їнки та Вугледара. Світан пояснює: для того, щоб відтіснити наші війська з-під Донецька, їм потрібно вийти на Покровськ. А це вони можуть зробити або з-під Вугледара на Курахове, або з Новосілки на одну з основних трас, що з'єднує Дніпро з Донецьком.
"Ці напрямки зараз найбільш небезпечні в стратегічному плані", – підсумував військовий експерт.
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Єдине завдання росіян
- Світан розповів, що єдина задача росіян – це взяття Донбасу. Усі вкиди про наступи з Білорусі, на Харків – це все інформаційні пастки. Усі зусилля армії та керівництва спрямовані на Донбас.
- Вони зосередилися на чотирьох напрямках: Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський. Там ворог намагається просунутись і виконувати наступальні дії.
- Військовий експерт зауважив, що наші війська це все відстежують, виконують певні контрнаступальні дії, в основному поки в режимі активної оборони.