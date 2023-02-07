Сотні тисяч жертв: де були найбільші землетруси за останні пів століття

Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнув масштабний землетрус. Це одне з найбільших природних лих за останні роки. Однак відомі випадки, коли підземні поштовхи зносили цілі міста.

За останні пів століття у світі було щонайменше десяток масштабних землетрусів. Вони спричинили мільйонні жертви та страшні руйнації. Далі 24 Канал зібрав перелік найбільших з них.

Важливо Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 5 000

Великий Чилійський землетрус

Найсильніший землетрус 20 століття стався 21 травня 1960 року у Чилі. Його магнітуда сягнула 9,2 бала за шкалою сейсмолога Канаморі. Стихія зруйнувала великі міста: Консепсьон, Вальдівія, Пуерто-Монт, Осорно та інші.

Загинули щонайменше 10 тисяч людей. Внаслідок землетрусу прокинулися 14 вулканів. Розмір завданих збитків оцінили у 400 мільйонів доларів, оскільки 20% промислового комплексу країни було знищено.



Руйнівний землетрус у Чилі

Таншаньський землетрус

Місто Таншань, що в китайській провінції Хебей, було фактично знищене 28 липня 1976 року. Амплітуда землетрусу сягнула 8,2 бала.

За офіційними даними, кількість загиблих перевищила 240 тисяч, однак є непідтверджена інформація і про 800 тисяч. Внаслідок землетрусу близько 5,3 мільйона будинків виявилися зруйнованими.



Зруйноване місто Таншань

Землетрус в Індійському океані

У 2004 році магнітуда землетрусу в Індійському океані склала 9,3 за шкалою Ріхтера. Поштовхи спричинили цунамі. Потужна хвиля торкнулася 17 країн, вона дійшла аж до Австралії та Африки.

За різними підрахунками, загинуло від 230 до 300 тисяч осіб.



Землетрус в Індійському океані

Землетрус на Гаїті

12 січня 2010 року стало чорним днем для Гаїті. Там стався масштабний землетрус, який забрав життя близько 200 тисяч людей. У столиці Порт-о-Пренсі стихійне лихо зруйнувало тисячі житлових будинків і майже всі шпиталі.

Стихія знесла Національний палац, Кафедральний собор та будівлі міністерств. Ба більше, після землетрусу виникла гуманітарна катастрофа, оскільки була велика кількість загиблих, відсутність доступу до питної води та завали на дорогах.

Тоді допомогу Гаїті надавали ледь не всі країни світу.



Землетрус на Гаїті / Фото AP

Землетрус в Японії

У Європі фіксують менше землетрусів, ніж в інших частинах світу. Однак у 2016 році лихо сколихнуло Італію. Смертоносний землетрус магнітудою 6.2 стався в італійських провінціях Марке, Умбрія та Лаціо. Загинули близько 300 людей.

У березні 2011 року у Японії стався потужний землетрус. Було 20 поштовхів, найсильніший з яких досягнув магнітуди до 8,9 бала за шкалою Ріхтера.

У Токіо хиталися будівлі, а цунамі заввишки 10 метрів дійшло до острова Хонсю. Ще одне цунамі, висотою шість метрів вдарило по острову Хоккайдо.

Лихо забрало життя близько 15,9 тисячі людей, ще 2,5 тисячі вважаються зниклими безвісти.



Японія у 2011 році / Фото AP

Китайський землетрус

Китай у 2008 році сколихнув один з найбільших землетрусів за останні десятиліття. У провінції Сичуань падали школи, лікарні та заводи. Тоді загинули понад 87 тисяч людей.

Поштовхи силою 7,8 бала за шкалою Ріхтера відчули жителі Пекіна та Бангкока.



Загинули понад 80 тисяч китайців / Фото AP