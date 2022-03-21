Найбільший аеропорт Росії відправив у простій 40% персоналу
Джерело:"Известия"
Внаслідок санкцій Євросоюзу та США в авіагалузі, найбільший аеропорт Росії – "Шереметьєво" – відправив у простій частину персоналу.
Таку інформацію повідомило російське видання з посиланням на наказ гендиректора аеропорту Михайла Василенка.
Читайте також: У США назвали 100 літаків, обслуговування яких заборонено: серед них – судно Абрамовича
За попередніми даними, частина персоналу – у простої, а це 6 – 7 тисяч. Саме стільки людей зупинили свою роботу у "Шереметьєво" з 16 березня.
Авіатрафік у "Шереметьєво" різко впав з кінця лютого через припинення польотів російських авіакомпаній за кордон та іноземців до Росії. Аеропорт оголосив про призупинення всіх інвестпроєктів та закриття третього термінала на додачу до закритих раніше E і F,
– йдеться у повідомленні.
Простій оголошений із причин, "що не залежать від роботодавця та працівників", та у зв'язку з "критичним зниженням пасажиропотоку" на тлі санкцій проти РФ та закриттям повітряного простору низкою країн, йдеться у наказі керівництва.
Російське видання зазначило, що поки йдеться про переведення в простій 40% всього персоналу – і офісного, і решти співробітників.
Вас це може зацікавити – Дмитро Кулеба анонсував нові санкції проти Росії: дивіться відео