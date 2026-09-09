Найбільший Defense Tech фонд і 3 ключові пріоритети: Федоров заінтригував підсумками відрядження

Українська команда повернулася з відрядження й активно працює над новими стратегічними проєктами для посилення оборони країни. Завдяки залученню ресурсів міжнародних донорів і Big Tech компаній у Києві створять найбільший венчурний фонд у сфері Defense Tech. Головна мета інновацій — захист українських військових, роботизація фронту та протидія ворожим атакам за допомогою асиметричних технологій.

24 Канал повідомляє головні подробиці.

Що відомо про результати відрядження Федорова та плани на майбутнє?

Україна продовжує залучати міжнародне фінансування для подальшої цифрової трансформації, розвитку штучного інтелекту та запуску нових продуктів.

За словами Михайла Федорова, команда зустрілася з низкою донорів, готових підтримати масштабування ініціатив на зразок "Дія", "Мрія" та "Дія Сіті".

Три ключові пріоритети оборонних технологій

Також відбулися зустрічі з венчурними фондами та великими технологічними компаніями, зокрема Palantir. Завдяки залученим ресурсам у Києві створять найбільший венчурний фонд Defense Tech, який інвестуватиме у військові стартапи та сталі підприємства.

Діяльність фонду буде зосереджена на трьох головних напрямках. Перший передбачає сенсоризацію та роботизацію фронту задля збереження життів українських військових.

Другий пріоритет стосується розробки дешевих ракет та реактивних перехоплювачів для збиття ворожих ракет і реактивних безпілотників. Третій напрямок зосереджений на створенні дешевих ударних ракет, які в майбутньому оснащуватимуться штучним інтелектом для масштабованого реагування на атаки.

Defense Tech Фонд вже скоро запускаємо. Буду запрошувати долучитися до нього як стартапи, так і експертів для того, щоб працювати у фонді,

– повідомив Михайло Федоров.

Аналітичний центр та проактивні рішення

Крім того, найближчим часом буде засновано спеціалізований аналітичний центр. Протягом останніх 7 – 8 місяців фахівцям вдалося визначити ключові вразливості ворога для перехоплення ініціативи в небі та на землі. Нова структура використовуватиме набутий досвід для прогнозування перебігу бойових дій та проактивної генерації рішень.

Паралельно розширюється вітчизняне виробництво роботизованих систем. Головне завдання полягає у пошуку асиметричних інноваційних рішень, які допоможуть вибороти перемогу у війні за незалежність.

Що відомо про власну компанію Федорова?

Кількома днями раніше Михайло Федоров розповів, що працює над запуском власної defense tech-компанії, яка спеціалізуватиметься на розробці військових технологій. Головним ринком для неї має залишатися Україна, а напрацювання, отримані під час повномасштабної війни, планують перетворити на рішення для українських військових і партнерів.

Першим інвестором нового проєкту стане Алекс Карп, очільник американської технологічної компанії Palantir. Він підтвердив готовність підтримати ініціативу під час зустрічі з Федоровим у Вашингтоні 31 серпня.