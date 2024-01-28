Найбільший у світі круїзний лайнер вирушив у перший рейс: чому екологи б'ють на сполох

Найбільший у світі лайнер Icon of the Seas вирушив з Маямі у перший рейс. Щоправда, екологи б'ють на сполох.

Лайнер відправився в семиденну подорож по островах Карибського моря. Він належить компанії Royal Caribbean Group. Екологи попереджають, що величезне судно виділятиме велику кількість метану, адже працює на зрідженому природному газі.

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Icon of the Seas вирушив у перший круїз

Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і завширшки майже 50 метрів. Має 20 палуб. Цей лайнер може вмістити аж 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу. До слова, вартість білетів стартує від 200 тисяч гривень.

Директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT) наголосив, що Icon of the Seas — це крок у неправильному напрямку.

За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль,

— заявив Браян Комер.

Найбільший у світі лайнер вирушив з Маямі / Getty Images

Раніше ICCT опублікував звіт, в якому стверджував, що викиди метану від суден, які працюють на зрідженому природному газі, були вищими, аніж передбачається чинним законодавством.

Потужний парниковий газ – метан затримує в атмосфері в 80 разів більше тепла, аніж вуглекислий упродовж 20 років. Скорочення цих викидів вважається вирішальним для уповільнення глобального потепління.

Тим часом представник Royal Caribbean заявив, що Icon нібито спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж вимагає міжнародний стандарт нових суден.

Коротко про Icon of the Seas

Лайнер побудований на верфі в Турку, Фінляндія, зареєстрований на Багамах.

Судно має сім басейнів і шість водних гірок.

Icon of the Seas / Фото Royal Caribbean