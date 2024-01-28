Лайнер отправился в семидневное путешествие по островам Карибского моря. Он принадлежит компании Royal Caribbean Group. Экологи предупреждают, что огромное судно будет выделять большое количество метана, ведь работает на сжиженном природном газе.

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Icon of the Seas отправился в первый круиз

Icon of the Seas длиной 365 метров и в ширину почти 50 метров. Имеет 20 палуб. Этот лайнер может вместить 7 600 пассажиров и 2 350 членов экипажа. К слову, стоимость билетов стартует от 200 тысяч гривен.

Директор морской программы Международного совета по чистому транспорту (ICCT) подчеркнул, что Icon of the Seas – это шаг в неправильном направлении.

По нашим оценкам, использование сжиженного природного газа как судового топлива продуцирует на 120% больше выбросов парниковых газов, чем судовой газойль,

— заявил Брайан Комер.

Крупнейший в мире лайнер отправился из Майами / Getty Images

Ранее ICCT опубликовал отчет, в котором утверждал, что выбросы метана от судов, работающих на сжиженном природном газе, были выше, нежели предусматривается действующим законодательством.

Мощный парниковый газ – метан задерживает в атмосфере в 80 раз больше тепла, чем углекислый в течение 20 лет. Сокращение этих выбросов считается решающим для замедления глобального потепления.

Тем временем представитель Royal Caribbean заявил, что Icon якобы спроектирован так, чтобы работать на 24% эффективнее, чем требует международный стандарт новых судов.

Кратко о Icon of the Seas

Лайнер построен на верфи в Турке, Финляндия, зарегистрирован на Багамах.

Судно имеет семь бассейнов и шесть водных горок.

Icon of the Seas / Фото Royal Caribbean