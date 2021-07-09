Найбільший виробник швидких в Україні зіткнувся з масовою інформатакою, оплаченою конкурентам

Провідний виробник автомобілів швидкої медичної допомоги в Україні, ТОВ "Автоспецпром", зіткнувся з масовою інформаційною атакою в онлайн-ЗМІ. Відразу кілька десятків видань розтиражували однакові матеріали з фейковий звинуваченнями на адресу компанії.

Як повідомила пресслужба "Автоспецпром" агентству Інтерфакс-Україна, за поширенням фейків стоять конкуренти, "які не можуть запропонувати державі якісну швидку за прийнятною ціною, і замість цього брудними методами намагаються зірвати угоди інших компаній".

Ми закликаємо конкурентів до чесної боротьби тільки в правовому полі, конкуренції за ціною і якістю, вартістю експлуатації, сервісу. Це не тільки дозволить збільшити прозорість ринку швидких нашої країни, але і позитивно відобразиться на системі екстреної допомоги в цілому,

– цитує агентство заступника директора ТОВ "Автоспецпром" Кирила Коморкіна.

У компанії вважають, що поширення негативної інформації з брудними фейками негативно позначається на системі ЕМД, зокрема на таких її ключових інститутах як регіональні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, МОЗ, ДП "Медзакупівлі України".

Один з фейків стосувався договору ТОВ "Автоспецпром" і ДП "Медзакупівлі України" на поставку 246 швидких.

На держпідприємстві заявили ЗМІ, що їх головними завданнями є забезпечення українських медиків необхідною спецтехнікою та збереження коштів платників податків, тому будь-яка співпраця з компаніями-виробниками відбувається виключно в рамках закону.

"Збір комерційних пропозицій від постачальників відбувався публічно, через електронну систему ProZorro. В рамках антикорупційних заходів була проведена перевірка потенційних контрагентів на відповідність критеріям доброчесності", – заявили представники "медзакупівель".