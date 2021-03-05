Найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля купує Метінвест

Metinvest B.V. придбала додатковий пакет акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля. Таким чином компанія збільшила ефективну частку володіння Групи до рівня контрольної.

Це допоможе "Метінвесту" повністю забезпечити власні потреби в коксівному вугіллі для виробництва чавуну.

До складу придбаних активів входять кілька підприємств, ключовими з яких є шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

Разом ці підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення та подальший продаж у вигляді вугільного концентрату. Розташовані підприємства на межі Дніпропетровської та Донецької областей, поблизу коксохімічних підприємств Групи. Всі придбані активи розташовані на підконтрольній Україні території.

Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, яке використовують для виробництва металургійного коксу. Мінеральних ресурсів та запасів шахтоуправління "Покровське" вистачить для забезпечення видобутку щонайменше на 30 років.

Отримання ефективного контролю над Покровською вугільною групою стало можливим завдяки тому, що "Метінвест" придбав 24,77% акцій цього бізнесу в липні 2018 року, а також опціону на придбання решти 75,22% у інших співінвесторів за умови отримання всіх необхідних державних та інших дозволів.

У жовтні 2020 року "Метінвест" отримав дозвіл Антимонопольного комітету України терміном на один рік для отримання контролю над деякими підприємствами, що входять до Покровської вугільної групи.

Загальна сума винагороди за додаткову частку, придбану "Метінвестом" в Покровській вугільній групі, обумовлена вартістю опціону, який Група отримала у 2018 році.

Це важливе для нас придбання. Упродовж останніх кількох років Група зазнавала постійного дефіциту коксівного вугілля. Наразі ми досягли повного рівня самозабезпеченості цією сировиною, що робить нашу вертикальну інтеграцію ще сильнішою,

– сказав Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

В компанії зазначають, що наступним кроком стане інтеграція нових активів задля посилення синергії та впевнені, що у складі "Метінвесту" Покровська вугільна група зможе підвищити свою ефективність, а її співробітники зможуть відчути переваги корпоративної культури з високими соціальними гарантіями.