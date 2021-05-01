Наєв розповів, як змінилася українська армія з 2014 року, а як – російська

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, як зміцніли Збройні сили України з 2014 року. Але наголосив і на тому, що ворог – російська армія – також не стояв на місці.

Та в будь-якому випадку Україна "знає, що робити" у протистоянні з Росією. Про це Наєв говорив у інтерв'ю, опублікованому 30 квітня у ютубі Командування об'єднаних сил ЗС України.

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Наскільки зміцніли ЗСУ з 2014 року

У командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва запитали, як можна порівняти українську армію зразка 2014 і зразка 2021 року. Які зміни, власне, є очевидними, та настільки зміцніла Україна у військовому плані.

Серед українських здобутків Наєв перелічив такі:

Створення нової системи територіальної оборони. Та збільшення складу ЗСУ "на десятки бригад та полків різних видів та родів військ".

Підвищення спроможностей ЗСУ шляхом інтенсивнішої підготовки підрозділів загалом та окремих спеціальностей у навчальних центрах. Серед іншого й за допомогою радників та інструкторів партнерів України з НАТО.

Ми покращили матеріально-технічне забезпечення армії. Зараз зовсім інша форма та підходи до забезпечення військовослужбовця. Тобто, ми зробили вагомий крок уперед,

– наголосив Наєв.

Як змінилася тактика ворога – Росії – з 2014

У цьому ж інтерв'ю Наєв розповів і про те, як змінилася тактика Росії у протистоянні з Україною. "За 7 років змінилися і Збройні сили України, і ворог. Росія теж не стояла на місці", – зазначив командувач Об'єднаних сил.

Зокрема, у Росії:

Приймали нові доктрини, причому увагу приділяли саме наступальним спроможностям. Підвищували спроможності десантних військ.

Розвивали високоточну зброю, а також і ракети, які можна застосовувати з більших відстаней.

Ми знаємо, що відпрацьовують збройні сили Росії, і вживаємо заходів, аби надійно та адекватно оборонятися,

– виокремив Наєв.

Повне інтерв'ю Сергія Наєва: дивіться відео

"Хочу наголосити: ми знаємо, що робити, і маємо партнерів та друзів. У нас є військо, є штаби, є органи військового управління і командири, здатні приймати правильні рішення й досягати визначеної мети", – так підсумував розмову Сергій Наєв.

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