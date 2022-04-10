Наєв відвідав підрозділи, що боронять позиції неподалік Запоріжжя

Сергій Няєв відвідав підрозділи, які обороняють українські позиції неподалік Запоріжжя. Він не лише поспілкувався з військовими, а й ознайомився з їхнім побутом.

Так, командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Няєв під час робочого візиту побував на Запоріжжі. Він мав можливість особисто поспілкуватися з українськими військовими, а також обговорити ситуацію на цій ділянці фронту.

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Ознайомився з побутом і допоміг розв'язати нагальні проблеми

Сергій Няєв не лише поспілкувався з бійцями. У нього ще й була нагода особисто відчути, яким є побут наших захисників. Також він допоміг розв'язати нагальні проблеми, з якими стикнулися військові.

Генерал-лейтенант зазначив, що ситуація у північно-східній і південно-східній операційних зонах залишається напруженою. Водночас вона є контрольованою. І хоч окупанти як удень, так і вночі гатять по наших позиціях, українські військові дають їм гідну відсіч.

Він додав, що загарбники завдають як ракетних, так і бомбових ударів по населених пунктах. Не припиняють вони також обстріли з важкого озброєння.

Генерал-лейтенант поспілкувався з військовими та подякував їм за службу:

Низько вклоняюсь кожному військовослужбовцю, який боронить Україну, за сміливість, хоробрість відвагу та майстерність. Ми продовжуємо посилювати оборону та виконувати завдання із захисту держави,

– підкреслив Наєв.

Крім того, він висловив подяку волонтерам і небайдужим громадянам, які допомагають як військовим, так і цивільному населенню.

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