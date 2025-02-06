5 найгарячіших точок на фронті, де росіяни намагаються прориватися

Росіяни створили новий плацдарм на правому березі Осколу. Крім цього Куп'янського напрямку є ще 4 – 5 найгарячіших точок, де окупанти намагаються прориватися.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни вже втретє намагаються створити плацдарм на західному березі річки Оскіл.

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Куп'янський напрямок

Світан зазначив, що майже всі попередні спроби росіян створити плацдарм на західному березі річки Оскіл біля Куп'янська завершувались для них провалом. До того ж їхні спроби – не більше тактичного рівня, навіть не оперативного, не кажучи вже про стратегічний.

Якщо на цьому напрямку буде розгорнуто достатньо сил і засобів, то це питання буде вирішено. Росіяни будуть притиснуті до річки та знищені, як це вже неодноразово було. Хоча зараз вони перебувають південніше Дворічної, цей плацдарм нам не вдалось знищити, й там вони намагаються розширитись і звідти йти на Куп'янськ,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Найгарячіші напрямки Донбасу

За його словами, також небезпечна ситуація в районі Великої Новосілки та Дачного. Є ймовірність, що з Дачного також доведеться відступати. Росіяни рухаються північніше та південніше цього населеного пункту, тож для вирівнювання фронту може бути прийняте рішення відступати на захід до Константинополя.

Військовий експерт назвав також й інші гарячі напрямки:

Покровський напрямок. Росіяни намагаються рухатись південніше, тиснуть там уздовж залізниці.

Торецький напрямок. Там практично одна шахта в нас залишилась, майже все місто втратили.

Часів Яр. Росіяни рухаються в північному мікрорайоні, а також пішли південніше міста в бік Костянтинівки, намагаючись підрізати наш гарнізон із півдня.

"Ось ці 5 ділянок будуть найближчим часом у гарячому стані. На них треба звертати увагу", – наголосив льотчик-інструктор.