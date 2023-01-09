Найгарячіші вихідні з 24 лютого в Мелітополі: мер розповів про наслідки для окупантів

У Мелітополі на вихідних було дуже гаряче та голосно – окупанти позбулись двох військових баз, де було розміщено боєкомплекти.

Мер міста Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону деталі. Зокрема про те, що за словами очевидців, це були найгучніші вибухи з 24 лютого у Мелітополі.

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За його словами, вибухи стались на двох підприємствах, які окупанти переобладнали під свої військові бази: на державному "Гідромарш" і підприємстві, що розташоване поруч, – "Мелітополь компресор".

На базі цих двох підприємств росіяни розмістили склади боєприпасів. В ніч з суботи на неділю по цих базах стались влучання. За словами жителів, таких потужних вибухів не було з 24 лютого. Детонація тривала до 6 ранку. Продовження феєрверка було 1 годині дня у неділю і росіяни зрозуміли, що їхньої військової бази зі складами – немає,

– розповів Іван Федоров.

Яких втрат зазнали росіяни

Щодо того, скільки окупантів було ліквідовано під час влучань, мер зауважив, що наразі цього точно невідомо.

"До лікарні привези щонайменше 10 російських вояк, скільки відвезли до моргу – невідомо", – додав Федоров.

Він нагадав, що за даними Генштабу, на Запорізькому напрямку щотижня Сили оборони знищують тисячі окупантів і десятки військових баз.

"Спати спокійно окупанти не зможуть"

Керівник Обʼєднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін теж прокоментував вибухи у Мелітополі, зауваживши, що говорити про втрати ворога внаслідок цих подій – ще зарано.

Говорити про якісь втрати ще зарано. В будь-якому разі, окупанти не зможуть ніколи спокійно спати, жити й ходити по нашій землі,

– наголосив Єрін.

За його словами, окупанти на Запорізькому напрямку готуються до наступу Сил оборони з можливим своїм контрнаступом.

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