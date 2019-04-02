Найгарячіший день на фронті за останній тиждень:окупант бив майже по всіх населених пунктах

На фронті загострення після виборів. Бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Застосовували і заборонене Мінськими угодами озброєння.

Луганський напрямок

Епіцентром бойових дій в Луганській області була Світлодарська дуга. Бойовики били із мінометів калібру 120 мм та 82 мм по позиціях українських військових в районі Бахмутської траси та селищу Новотошківське. Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

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З тих же мінометів обстріляли околиці селища Золоте-4, що на Луганщині, де постраждали українські захисники. Схожа ситуація у селі Вільне, яке також територіально відноситься до Золотого і було нещодавно зайняте українськими військовими. З такого ж виду озброєння було обстріляне селище Новолуганське та Зайцеве. Били майже по всіх населених пунктах та захисниках, які захищають Україну в районі цієї лінії фронту.

Донецький та Маріупольський напрямки

Також було гаряче на Донецькому напряму та Маріупольському. Там бойовики не застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Стріляли з кулеметів та гранатометів по захисниках селища Піски, Авдіївка, Новотроїцьке та Лебединське, що є Маріупольський напрямок.

Троє захисників були поранені, проте стан не повідомляється. Окупанти також зазнали втрат, тому що українські військові відповіли на російську агресію. Двоє окупантів було знищено та ще шестеро поранено.