Найгірші прогнози справдились, є загиблі та постраждалі, – Братчук про ракетні удари по Одесі

Сьогодні, 23 квітня, російські окупанти обстріляли ракетами Одесу. Наразі відомо, що є як постраждалі, так і загиблі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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В Одесі до останнього сподівалися, що обійдеться без втрат. За словами Сергія Братчука, вже відомо, що є жертви та постраждалі. Інформацію уточнюють. Зараз триває рятувальна операція

Він додав, що наслідки обстрілу були б значно гіршими, якби не сили ППО. Їм вдалося збити кілька ракет.

Братчук окремо звернувся до одеситів, які майже одразу після обстрілу почали викладати відео. Не потрібно цього робити: так ви тільки допомагаєте ворогу.

Окремо звернуся до "недоблогерів", які майже з перших секунд викладали відео з місця, де влучили ракети, хоч там триває рятувальна операція… Може повторно прилетіти, ми прекрасно це розуміємо. Ви наражаєте і себе на небезпеку, – наголосив Сергій Братчук.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня російські окупанти обстріляли Одесу. Відомо, що дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури.

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