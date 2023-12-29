Арестович, Спартак Суббота, Фаріон та інші: найгучніші скандали 2023 року

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2023 рік запам'ятається українцям не тільки подіями на фронті, в політиці та у світі загалом, але й чималою кількістю скандалів. Через повномасштабну війну наше суспільство стало надзвичайно чутливим до інформації, котра з'являється, а тригерних тем стало більше – від висловлювань окремих діячів до подій, які кардинально суперечать реальності, в якій ми зараз живемо.

Водночас скандали мають і свій позитивний бік, якщо так можна сказати. У багатьох випадках вони демонструють зрілість українців як громадянського суспільства або ж відображають наші слабкі сторони над якими потрібно працювати. Різкі реакції на події та висловлювання свідчать про те, що нам не байдуже на те, що відбувається довкола нас. Хоча це може працювати й проти нас, адже наша чутливість дозволяє ворогу проводити інформаційно-психологічні спецоперації та посилювати напругу серед українців.

Підбиваючи підсумки року, що минає, тему скандалів неможливо оминути, адже вони так само стали частиною нашого суспільства – події, котрі породили чимало дискусій в час повномасштабної війни з Росією. Тому 24 Канал зібрав для вас усі найгучніші скандали цього року.

Як Арестович довів суспільство до межі

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович розбурхав далеко не один скандал в країні. Ще у 2022 році він відзначався обурливими заявами, які викликали шквал критики та вимогу звільнити його із займаної посади. Та, мабуть, найгучнішим став той, через який Арестович позбувся своєї посади.

14 січня 2023 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, атакуючи цивільні цілі. Одна з ворожих ракет, а саме Х-22, близько 15:30 влучила по багатоповерхівці в Дніпрі. Тоді загинули 46 людей, ще 75 зазнали поранень.

Наслідки удару по житловому будинку в Дніпрі: дивіться відео

Пропагандисти у своєму звичному стилі почали заявляти, що нібито по житлових будинках Росія не б'є, а влучання – це начебто наслідок роботи української ППО. Цій ворожій пропаганді й підіграв Олексій Арестович, який під час етеру з Марком Фейгіним заявив, що російська ракета впала на житловий будинок після того, як її збила українська ППО.

Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала,

– саме ці слова викликали шквал критики.

Спершу Арестович просив вибачення за свої слова, але потім відкликав їх, а заяву пояснив тим, що втомився і взагалі орієнтувався на слова свого друга, який колись працював у ППО. Водночас командування Повітряних сил наголошувало, що на той момент в України не було жодних засобів, аби збивати ракети Х-22. Тому наша ППО просто не могла збити цю ракету, а сам факт її влучання в будинок доводить, що це був план росіян.

Слова Арестовича неабияк збурили суспільство на тлі трагедії в Дніпрі, і все більше людей вимагали звільнення радника Офісу Президента. Представник ОП, за плечима у якого і так чимало скандальних заяв, наприклад, про "маленьку культуру", довів суспільство до межі. І це призвело до того, що він втратив роботу на Банковій.

Під тиском суспільства 17 січня 2023 року Олексій Арестович написав заяву на звільнення. Цікаво, що рівно за рік до того (за місяць до повномасштабного вторгнення) Арестович звільнився з ОП та Тристоронньої контактної групи.

Та і на цьому скандали за участю Арестовича не припинилися. То він звинувачував українців у "фашизмі", то грубо висловлювався про жінок, що зараз розслідують правоохоронні органи. Зокрема, на своєму семінарі Арестович відзначився мізогінними заявами, на кшталт, що "жінок хочеться придушити".

Крім того, ексрадник ОП заявив про наміри балотуватися у президенти на наступних виборах.

Наркотики, знущання і хайп від хлопців з Івано-Франківська

Неабияк збурив українців скандал з вечірками у Києві. Компанія хлопців з Івано-Франківська, які переїхали до столиці, вирішили влаштувати справжнє полювання на дівчат під гаслом "Покажемо вам, які кругом ш*юхи".

Хлопці запрошували дівчат на вечірки, споювали їх алкоголем і, за деякими даними, снодійним. Після цього вони знімали дівчат на відео, зокрема лізли до їх статевих органів. На одному з відео ці молодики обурюються, чому в інтимній зоні дівчини є волосся. При цьому хлопці розповідали, які дівчата легковажні та що кожна є дівчиною легкої поведінки.

Це викликало обурення серед українців, оскільки вчинки щодо дівчат є абсолютно аморальними та незаконними. Та блогер Андрій, один з організаторів вечірок, навпаки висловлював гнівні реакції через це.

Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє, чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Усі, хто адекватно це сприймає – має голову на плечах і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті, пішли нах*й,

– цинічно заявив хлопець.

Усю вину він переклав на дівчат, яких, за його словами, на вечірку ніхто силоміць не тягнув і алкоголь вони вживали самі. Та, мабуть, хлопцям невідомо, що той факт, що дівчина випила, не дорівнює згоді на сексуальні домагання.

Суспільний розголос дав результат. Згодом до всіх організаторів навідалися правоохоронці, а поліція порушила кримінальну справу. Уже в жовтні справу передали до суду.



Після розголосу до хлопців навідалась поліція / Фото Нацполіції

Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство.

Одного з учасників обвинувачують у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих.

Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих.

Однак не все так просто і в жовтні спалахнув ще один скандал. Оскільки під слідством зараз троє організаторів вечірок, а ще один із компанії – Олег Захаров, який вийшов з-під варти під заставу у 402 тисячі гривень, восени відгуляв весілля в одному з найдорожчих готелів України – Edem Resort Medical & Spa.

Ведучим свята був комік та шоумен Юрій Ткач, якому добряче дісталося за проведення свята скандальному блогеру. Тоді Ткачу довелося просити вибачення, а у своє виправдання він сказав, що не знав про бекграунд Захарова. Тому зароблені на весіллі кошти шоумен вирішив передати на ЗСУ.

Весілля Олега Захарова: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)

Цікаво, що на весіллі виступала і співачка Tayanna, проте вона вирішила не коментувати цю подію.

Бутерброд з лицемірством або як "Оскар" шукав хороших росіян

Уночі 13 березня на найпрестижнішій кінопремії світу "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм" перемогу здобула стрічка про так званого російського опозиціонера Алєксєя Навального. Цю перемогу прогнозували букмекери, проте вона стала справжнім розчаруванням для українців.

Кінострічка має слоган: "Отрута завжди залишає слід". Фільм зняв канадський режисер-документаліст Деніел Роер. В описі нового фільму мовиться про те, що Роер показав "сміливого кандидата на крісло президента, який готовий пожертвувати всім, щоб провести реформи на своїй батьківщині".

Нагороду отримали дружина Навального Юлія та їхні діти. Цікаво, що Юлія у своїй промові подякувала за нагороду та звернулася до чоловіка, який зараз перебуває за ґратами. Жінка зазначила, що чекає, коли їхня "країна звільниться" і Олексій повернеться додому. Про війну проти України, яку веде Росія, Юлія Навальна не сказала ні слова. Тут варто відзначити, що разом з тим організатори відмовили Президентові України Володимиру Зеленському у можливості виступити з відеозверненням, проте росіян зустріли радо.

У цій же номінації був представлений дансько-українсько-шведський документальний фільм Сімона Леренга Вільмонт "Будинок зі скалок" про життя дітей у прифронтовому місті, проте кіноакадемія оминула його своєю увагою.

Українці розкритикували премію, заявивши, що "Оскар" шукає "хороших русскіх" та легітимізує їх, притому що сам Навальний – далеко не опозиціонер, а такий же імперіаліст. Чого лише вартують його висловлювання про те, що "Крим – не бутерброд, щоб його передавати туди-сюди".

Цікаво! З росіянами пов'язані ще кілька скандалів в Україні. Наприкінці лютого в Україні з'явився рух ПВК "Редан", який тільки-но зародився в Росії і, ймовірно, завдяки штучній популяризації росіянами, під його вплив потрапили українські підлітки, які пробували організовувати масові бійки в різних містах України.

А вже восени спалахнув інший скандал через російський серіал "Слово пацана". Попри те, що актори серіалу підтримують війну в Україні, а податки з прибутків серіалу йдуть в російський бюджет, який фінансує війну, чимало українців дивились його і поширювали в нашому інформаційному просторі. Через це уряду навіть довелося заблокувати серіал в Україні.

Не зовсім Спартак і не зовсім психотерапевт

Шаленої популярності за час повномасштабного вторгнення здобуло шоу "Подкаст терапія", який вели шоумен Женя Янович та Спартак Суббота – нібито психотерапевт з когнітивно-поведінкової терапії та кандидат психологічних наук. Однак кар'єру останнього зруйнувало розслідування психотерапевта і блогера Іллі Полуденного та видання "Свідомі".

У 5-серійному фільмі "Сатердей. Людина, яка грає спектакль", Полуденний викрив Субботу на фальсифікації документів. Зокрема у розслідуванні йшлося про те, що наукового ступеня в Олександра (а саме так його звали до 2014 року) Субботи немає. Ба більше, у нього, ймовірно, немає і медичної освіти.

Розслідування про Спартака Субботу: дивіться відео

Крім того, за даними розслідування, Суббота втратив членство в УАКПТ й через те, що грубо порушував етику, вступаючи у сексуальні стосунки з клієнтками. Психолог і член Національної психологічної асоціації Артем Осипян розповів Полуденному, що до нього звертались близько 5 колишніх клієнток Спартака зі скаргами на порушення етики. Одна з жінок зазначала, що через це їй важко довіряти психологам.

Розслідування викликало неабиякий резонанс у суспільстві. Женя Янович відмовився від подальшої співпраці з Субботою та заявив, що "був професійно опрацьований брехуном". Натомість Суббота спершу вирішив довести, що розслідування неправдиве. Потім намагався продовжувати "Подкаст терапію" з новою співведучою, проте у порівнянні з колишніми рейтингами, шоу вийшло провальне.

Скандал довкола Субботи викликав дискусії у суспільстві ще й тому, що чимала частка авдиторії "Подкасту терапії" категорично відмовлялася сприймати наведені в розслідуванні факти та звинуватили Полуденного в наклепі на Субботу.

Однак у вересні правоохоронці порушили кримінальну справу проти Спартака Субботи за статтею про підробку документів. Слідство триває.

Серіал Горбунова або як Ткаченко втратив посаду міністра

У липні розголосу набула інформація про виділення з держбюджету 33 мільйонів гривень на фінансування 24-серійного серіалу "СМТ Інгулець", продюсером якого мав стати Юрій Горбунов.

Найперше причиною скандалу стала виділена сума у час війни. Пізніше з'ясувалось, що сюжет "СМТ Інгулець" є калькою з російського серіалу. За сюжетом: "Два талановитих айтішники, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі до Львова, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони й призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі". Олексій Паровоз ну дуже нагадує популярного медійного персонажа, аграрія та президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка.



У мережі саме так бачили постер серіалу / Фото Процишин офіційний

На своє виправдання Горбунов заявив, що 33 мільйони гривень на 24 епізоди серіалу "це не так багато", а серіал потрібен "для підняття духу" українців. Та це ніяк не зменшило обурення громадськості. Згодом Горбунов все ж відмовився від державного фінансування, а запланована на кінець року прем'єра не відбулась.

Крім Горбунова, чимало хейту отримало Міністерство культури та інформаційної політики та тодішній очільник відомства Олександр Ткаченко. Варто відзначити, що напередодні петиція з проханням звільнити міністра набрала понад 25 тисяч підписів, проте Кабмін відмовився відправляти його у відставку.

Натомість "СМТ Інгулець" та виділення 500 мільйонів гривень на музей Голодомору і підтримка цих проєктів особисто Ткаченком призвела до того, що президент Володимир Зеленський на тлі обурення громадськості доручив прем'єру Шмигалю відправити міністра культури у відставку.

Зеленський доручив звільнити Ткаченка: дивіться відео

Попри те, що профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставки Ткаченка, за його звільнення проголосували народні депутати 27 липня.

Наступного ж дня Володимир Зеленський наклав вето на виділення 573,6 мільйона гривень на завершення будівництва Музею Голодомору.

Як "має виглядати" очільниця Музею Голодомору

Довкола музею Голодомору скандал не обмежився питанням виділення коштів на завершення будівництва. Ще у 2022 році виконувачкою обов'язків генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду стала етнологиня та історикиня Леся Гасиджак. Проте через рік після призначення у мережі почали цькувати очільницю музею через її зовнішність.

Юрист Клим Братківський у своєму фейсбуці заявив, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо, на його думку, "має невідповідну зовнішність". Він також заявив, що музей Голодомору повинна очолювати людина з "нормальною вагою". Знайшлись ті, хто підтримав його слова та долучився до цькування, однак більшість українців обурили слова юриста. Це спричинило серйозний скандал.

Скандальний допис Братківського / Скриншоти "Детектора Медіа"

Сама Леся Гасиджак відреагувала спокійно та стримано. Проте у жовтні вона подала заяву до суду.

Позов буде обов'язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився,

– сказала вона.

Цікаво, що Клим Братківський видалив свій допис, проте скриншоти не горять. А після скандалу Леся Гасиджак опинилася на обкладинці Vogue та дала інтерв'ю, в якому поділилася тим, що спершу болісно відреагувала на бодішеймінг в її бік, проте відзначила, що в основному у свій бік образи вона чула не від чоловіків, а від жінок.



Леся Гасиджак / Фото Vogue

Дискваліфікація Ольги Харлан через ігнор росіянки

У липні в італійському Мілані відбувся чемпіонат світу з фехтування. На ньому українська фехтувальниця Ольга Харлан розгромила росіянку Анну Смірнову, яка виступала під нейтральним прапором. Після завершення поєдинку Харлан відмовилася тиснути руку представниці країни-терориста, а остання натомість годину чекала на рукостискання.

Після цієї перемоги Харлан призначили наступну суперницю – спортсменку з Болгарії, яку згодом автоматично визнали переможницею поєдинку. Причина – дискваліфікація Ольги Харлан та відсторонення на 60 днів від усіх змагань. Річ у тім, що на чемпіонаті ще діяв так званий "ковідний" протокол, за яким рукостискання після поєдинку виключались як обов'язкові, натомість суперники могли торкнутись шаблями. Міжнародна федерація фехтування за лічені дні вирішила скасувати цей протокол, хоч українська делегація й попереджала, що жодних рукостискань з росіянами не буде. Та Смірнова вимагала дискваліфікації для Харлан і федерація погодилась.

Харлан не потиснула руку представниці терористів: дивіться відео

Таке рішення викликало небачене обурення серед українців. Найкращу українську фехтувальницю буквально викинули зі змагань лише через те, що вона відмовилася тиснути руку людині, чий брат зараз серед тих, хто воює проти її батьківщини. Українці тоді влаштували справжній флешмоб на підтримку Ольги Харлан та захоплювалися її стійкою позицією.

Та все ж на тлі скандалу, який здійнявся, Міжнародна федерація з фехтування вирішила таки скасувати дискваліфікацію для Харлан. Хоч і в індивідуальному турнірі її участь була завершена, вона залишалась учасницею командних змагань. Крім того, олімпійський комітет підтримав кваліфікацію української фехтувальниці на наступні Олімпійські ігри.

Учасниці Міс Україна чи дівчата російських бізнесменів

У серпні організатори конкурсу "Міс Україна" представили перелік учасниць конкурсу і скандал не змусив себе чекати. Блогер Андрій Лузан виявив, що три учасниці "Міс Україна" мають зв’язки з Росією. Серед них дівчина №10 – Оксана Магера. Судячи з її фото, до 2022 року дівчина проживала у Москві й навіть брала участь у конкурсі "Майбутнє Росії". Зараз вона живе в Дубаї, де ходить у ресторани російських олігархів. На сторінці Оксани майже немає згадок про повномасштабне вторгнення, особливо у перші місяці.

Оксана Магера живе в Дубаї та не підтримує Україну / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Ще одна конкурсантка під номером 23 – Катерина Чувашова. Вона знімала відео у тіктоці під російську музику, а батько дівчини, ймовірно, співробітник ФСБ, був заарештований за злив позицій ЗСУ.



Учасниці конкурсу / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Лузан також знайшов фото, де учасниця конкурсу Ірина Піляєва супроводжує московського ресторатора Олександра Орлова. До 2022 року він був одним зі співвласників конкурсу краси.



Учасниці конкурсу / Фото з інстаграму Андрія Лузана

Пізніше оргкомітет конкурсу оголосив про дискваліфікацію трьох учасниць на тлі скандалу, який розгорівся, пояснюючи це "неетичними фактами біографії", проте імен не уточнювали.

Та цікаво те, що після дискваліфікації Ірина Піляєва підтвердила, що зустрічається з російським бізнесменом Олександром Орловим, називаючи його "хорошим росіянином".

Ми не вибираємо, кого нам полюбити. Ми з Олександром познайомилися задовго до війни в Києві. Одразу була "іскра", але я була в стосунках. Цією весною ми побачилися в Європі і почали спілкуватися. Олександр – приклад для мене у всьому,

– сказала Піляєва.

На тлі скандалу ще три учасниці відмовилися від участі, а саме Вікторія Макарова, Поліна Сурай та Єлизавета Гончар.

А 26 вересня стали відомі імена переможниць. Титул "Міс Україна" отримала 18-річна Софія Шамія. Титул "Міс Інтернешнл Україна-2023" дістався Софії Згобі із Львівщини, а звання "Міс Земля" отримала 21-річна Анастасія Феєр із Закарпаття.

Торт за 100 тисяч гривень і 2 дні святкувань весілля у Львові

У жовтні неабиякий скандал спалахнув довкола помпезного весілля у Львові. Почалося усе з того, що наречена сама поділилася у мережі кадрами святкування, а пізніше за розслідування взялися журналісти.

7 – 8 жовтня п'ятизірковий комплекс Emily Resort біля Львова відвідали багато гостей, зокрема депутати, правоохоронці та податківці, бізнесмени та юристи. Святкували весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви.

Він – колишній прокурор. У Радехові до 2019 року був заступником місцевого прокурора, хотів стати головним прокурором Херсонщини, працював прокурором прокуратури Печерського району Києва, але звільнився звідти кілька місяців тому.

Вона – експрацівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові, донька відомої у місті адвокатки Богдани Москви та родичка колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби. Із роботою Роксолани у ДБР вийшло цікаво. У березні 2022 року її звільнили з посади, потім через суд вона поновилася, проте ДБР оскаржило рішення у Верховному суді.

У перший день на весіллі гуляли близько 300 гостей, у другий – 500. Для них співали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, "Дзвони сонця" і Дзідзьо. Серед гостей було чимало чиновників та високопосадовців.

Весілля Ільницьких / Фото LVIV.MEDIA

Наречені замовили гігантський торт, вартість якого точно невідома, проте за оцінками кондитерів становить близько 100 000 гривень. А ведучий свята Григорій Решетник заявив, що "сьогодні гуляє вся Україна".

Скандальне весілля викликало шквал критики – українці масово критикували проведення таких помпезних святкувань під час повномасштабної війни. Дісталося і зіркам, які виступали на святі. Проте позиція артистів проста: виступати на замовлення – це їхня робота.

Після весілля до Ростислава Ільницького навідалися представники ТЦК, які намагалися вручити йому повістку, проте "нікого не було вдома".

21 грудня Ільницького оголосили у розшук. Причина – підробка документів для виїзду закордон. Вочевидь, наречений з помпезного весілля втік з України.

Фаріон проти "Азову" і чи є в Криму українська філологія

У випуску "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця та колишня депутатка Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями російськомовних військових, зокрема і бійців легендарної бригади "Азов". Через це філологиня нарвалася на критику, зокрема і від самих бійців.

Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм. Ну що це за бздура – воювати в українській армії і говорити російською мовою!

– висловилася вона.

Інтерв'ю, з якого почався скандал: дивіться відео

На тлі баталій, які розгорілися через це інтерв'ю, Фаріон ще активно виступала проти Максима Жоріна – заступника командира 3-ї ОШБр. Студенти Львівської політехніки, де викладала мовознавиця, засудили вчинок викладачки, а через кілька днів стало відомо про її звільнення. Водночас СБУ порушила кримінальну справу проти Фаріон.

Та чимало людей стали на захист мовознавиці, звинувачуючи правоохоронні органи в "антиукраїнській діяльності", бо саме так вони розцінювали справу проти Фаріон, яка образила військових.

Згодом стало тільки цікавіше. Усі коментарі та листи, які отримувала мовознавиця на свою підтримку, вона публікувала у своєму телеграм-каналі. Серед опублікованих був лист студента з окупованого Криму, який навчався на українській філології в Таврійському університеті окупованого Сімферополя. Через кілька днів окупанти хлопця затримали та змусили просити вибачення через той лист.

Тоді ж Ірина Фаріон почала заявляти, що всі справи проти неї – спецоперація, частиною якої є навіть студент з Криму, бо української філології там не існує. Як доказ, професорка додала скриншот новини з "Української правди" за 2014 рік під заголовком "У найбільшому вузі Криму "ліквідували" українську філологію". Проте у новині йдеться про те, що ліквідували факультет української філології, натомість створивши кафедру. Тобто в Таврійському університеті досі є українська філологія.



Та сама новина, якою Фаріон доводила, що студент з Криму – вигадка / Скриншот

Скандали довкола Фаріон викликали обурення в суспільства і під Львівською політехнікою одночасно відбувалися мітинги як на її підтримку, так і проти неї. Зараз мовознавиця оскаржує своє звільнення в суді.

Вразливість, тригери та зрілість суспільства: як нам врахувати досвід скандалів

Війна, яка триває, залишає свій слід на кожному. Ми стали чутливішими до того, що відбувається довкола нас, різко реагуємо на ті чи інші події та маємо загострене відчуття справедливості. Саме тому кількість скандалів зросла. Радше зросла не кількість, а масштаби.

Скандали спалахують щороку, щомісяця чи навіть щотижня, проте цього року вони набували раніше не бачених масштабів, коли всі українці реагували на резонансні події.

Така гостра реакція демонструє, що ми – громадянське суспільство, якому не байдуже. І це добре. Однак є і погана новина. Часто ми реагуємо надміру емоційно, саме тому скандали набирають таких обертів. Це, звісно, цілком зрозуміло. Ми не терпимо неповаги, ми проти корупції в час війни, проти невиправданої розкоші та гучних гулянь. Але ворожа пропаганда також працює на повну і часто дров у вогонь підкидає саме вона.

Часто ті чи інші теми штучно поширюються, бо ворог знає, що це нас зачепить. Ворог знає, що ми на це відреагуємо і будемо це обговорювати і, можливо, пропустимо щось інше, не менш важливе, але менш резонансне.

Скандали, на жаль, ще будуть. Це людський фактор. Однак нам потрібно навчитися ще контролювати себе, свої емоції. І навіть не стільки через роботу ворога, а для того, щоб подбати про себе. Ми – суспільство, на якому залишається відбиток війни. Вона впливає на нас, на наш психоемоційний стан. І ми не можемо дозволити собі погіршувати свій стан через слова чи вчинки інших.

Це зовсім не означає, що нам не потрібно реагувати. Ще й як потрібно. Це саме завдяки громадянському суспільству Арестович пішов з Офісу Президента, Спартак Суббота втратив популярність, за організаторів вечірок взялися правоохоронці, Горбунов відмовився від фінансування свого серіалу, а президент ветував виділення понад 500 мільйонів на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду з бюджету. Саме громадянське суспільство підтримало Ольгу Харлан, коли її дискваліфікували, різко виступило проти "Оскара" та підтримало Лесю Гасиджак. І ми повинні продовжувати це робити. Однак при цьому мусимо зберігати холодний розум.