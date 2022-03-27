Найімовірніше, це фальстарт, але наміри можуть бути, – Гармаш про "референдум" на Донбасі

Один з ватажків бойовиків заявив, що на території тимчасово окупованої Луганщини проведуть "референдум" про входження до складу Росії. Найімовірніше, це фальстарт, однак такі наміри не варто відкидати.

Про це розповів головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. За його словами, навіть сепаратистські ЗМІ вже спростували підготовку до цього "референдуму".

До теми Жодна країна у світі не визнає російських "референдумів" на Донбасі, – МЗС

"Якби це був реальний та актуальний план, то я впевнений, що з аналогічною заявою виступив би й Пушилін. Оскільки такої заяви не було, то це, думаю, просто фальстарт. Однак я цілком припускаю, що такі наміри є, але вони не пов'язані саме з сьогоднішнім днем", – зазначив журналіст.

Чому заява про "референдум" – фальстарт

За словами Гармаша, по-перше, це суперечить переговорній стратегії Москви, яка вимагає від України визнання тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

По-друге, для того, що провести референдум у так званих "республіках", треба повністю контролювати усю їхню територію, чого, звісно, немає.

Думаю він (один з ватажків бойовиків – 24 канал) просто це десь почув, але не зрозумів, коли треба озвучувати й коли таке взагалі можливо, тому "ляпнув",

– додав Гармаш.

Гармаш прокоментував можливість проведення "референдуму" на Донбасі: дивіться відео