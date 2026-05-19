"Найкраще ППО" більше не рятує Москву, – політолог про успішні удари СБУ по Росії

Російська система ППО більше не здатна захистити навіть ключові центри ворога, зокрема, у столиці. І успішні удари дронів Служби безпеки України по Москві та околицях це підтверджують.

Про це розповів політолог та екснардеп Олександр Черненко в авторському блозі на Цензор.NET. Експерт підкреслює, що зараз можна спостерігати фундаментальні зміни у далекобійній війні.

Читайте також Понад 300 дронів успішно атакували 18 регіонів Росії: є влучання в об'єкти ВПК

Удари Служби (СБУ, – ред.) вийшли на новий рівень: "найкраще ППО" більше не рятує столицю ворога… Москва була не просто адміністративним центром, а символом абсолютної захищеності. Саме навколо столиці Росія створила найбільш ешелоновану систему протиповітряної оборони у країні. Сам факт вдалих влучань дронів Служби в московському регіоні вже є стратегічним ударом по іміджу російської держави,

– наголошує Олександр Черненко.

Також політолог додає, що СБУ нав'язує невигідну для Кремля модель війни, і робить це успішно.

"Новий голова СБУ Євгеній Хмара послідовно формує умови, за яких Росія змушена буде або перекидати додаткові системи захисту до Москви, або миритися зі зростанням вразливості стратегічних об’єктів навіть там, де раніше вони здавались повністю захищеними. Замість концентрації ресурсів на фронті, ворог змушений розтягувати ППО. Але і це не дає результату росіянам. Крім того, у довгій війні це виснажує не менш ефективно, ніж прямі втрати на полі бою", – розповідає він.

За словами Черненка, удари по нафтопереробних заводах Росії – це не створення "локальних пожеж". Такі атаки є стратегічними, адже під прицілом опиняється логістика війни. Не менш важливим є ураження підприємств, які виготовляють зброю чи комплектуючих.

Нафтова інфраструктура залишається одним із ключових джерел доходів федерального бюджету. Ще важливішими є атаки на підприємства ВПК, зокрема на виробників мікроелектроніки. Навіть часткове порушення виробництва компонентів для ракет, дронів чи систем зв’язку має довгострокові наслідки,

– наголошує політолог.

Що відомо про атаку на Москву та область?