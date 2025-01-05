Шпигун і найманець: на Курщині ліквідували Братислава Живковича

Сербський найманець Братислав Живкович підтримував окупантів і воював на їхньому боці в одному з підрозділів бойовиків так званої "лнр". У 2017 році Румунія звинуватила його у шпигунстві на користь Росії та оголосила персоною нон ґрата.

Братислав Живкович загинув на Курщині під час бої проти Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на румунське видання Digi24.

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Що відомо про найманця

Про смерть Живковича написали пропагандистські телеграм-канали. Представники влади Сербії наразі не коментували цю інформацію. Відомо, що проти Живковича в Україні було порушено кримінальну справу за фактом участі у війні, а також щодо вербування іноземців для цієї мети.

Ще з 2014 року найманець воював проти України у підрозділі так званої "лнр", який складався з іноземців. Згодом у 2017 році влада Румунії заборонила йому в'їзд на 15 років за шпигунство.

Відомо, що він кілька разів фотографував військові радари на узбережжі Чорного моря та передавав їхні координати. 42-річний серб чотири рази приїжджав до Румунії з Болгарії або України, і щоразу опинявся на тому самому місці,

– повідомили спецслужби Румунії.

За їхніми даними, Братислав Живкович має подвійне сербське і російське громадянства. Він виявляв зацікавленість в отриманні секретних документів, пов'язаних з критичною інфраструктурою та національними і союзницькими військовими об'єктами, які розташованими на південному сході Румунії. Саме тому його в'їзд у країну спецслужби охарактеризували як "небажаний".

Також відомо, що 22 лютого 2023 року Живкович був серед глядачів публічного виступу російського диктатора Владіміра Путіна, який він присвятив першій річниці повномасштабного вторгнення в Україну.