Москвичі скаржаться на "наймасованішу" атаку: на столицю летіли сотні дронів, які "запалили" НПЗ

Дрони 20 вересня масовано атакували Росію. Тільки на Москву летіло понад 450 безпілотників. Їх, мовляв, збили. Але на території місцевого НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Про наслідки обстрілу повідомляє російська влада.

Що кажуть у Москві про атаку?

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що всього з учорашнього дня сили "ПВО" нібито збили понад 1600 дронів, які летіли на Москву. Зокрема, 450 БпЛА, за його словами, знищили вранці на підльоті до міста.

Утім, деякі з них таки досягли своєї мети – на території Московського НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Горить НПЗ у Капотні: дивіться фото очевидців

Собянін пов'язав атаку з виборами до Держдуми Росії. За його словами, "безпрецедентний удар" нібито був спланований для зриву голосування, однак, як стверджував мер Москви, цього зробити не вдалося.

Варто додати й те, що через запроваджені з міркувань безпеки обмеження понад 30 рейсів не змогли здійснити посадку в московських аеропортах.

Літаки перенаправляли на запасні аеродроми в Нижньому Новгороді, Казані, Чебоксарах, Санкт-Петербурзі, Самарі та Нижньокамську.

При цьому, обстріл Московщини прокоментував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він підкреслив, що росіяни цинічно били по українських АЗС, ставлячи під загрозу життя мирних людей.

Зокрема, 8 вересня в Харкові внаслідок удару по автозаправній станції спалахнула пожежа. Також були пошкоджені газова колонка та автомобілі. А вже 10 вересня російський безпілотник пошкодив АЗС у Голосіївському районі Києва.

Водночас, за даними Reuters, від початку 2026 року лише в Києві внаслідок російських атак були пошкоджені 16 автозаправних станцій. Під час обстрілу 15 вересня були пошкоджені ще дві АЗС.

Самі ж окупанти натомість отримали приліт по заводу, який забезпечує паливом майже всю Москву. Зауважимо, що атаковане підприємство – це один із найбільших НПЗ Росії, розташований в московському районі Капотня. Його потужність переробки – 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку.