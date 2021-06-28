Керував заходом командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Він зауважив, що у "Сі Бриз-2021" беруть участь представники фактично усіх континентів світу. Це знак, що весь цивілізований світ – союзник України.

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Навчання, яке має велику історію починаючи з 1997 року, має потужний меседж – це підтримка стабільності та миру в нашому регіоні. Наша мета – зробити Чорне море безпечним для країн усіх континентів,

– наголосив військовий.

Керівники "Сі Бризу-2021"

Українську сторону представлятиме заступник командувача ВМС ЗСУ капітан I рангу Олексієм Доскато.

Сторону США – капітан I рангу Стюарт Бауман.

"Сі Бриз-2021": головне

Навчання "Сі Бриз-2021" триватимуть з 28 червня до 10 липня. Заходи відбуватимуться в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.

Темою цьогорічних навчань є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО.

Метою "Сі Бризу-2021" є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення операцій у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій.

Склад "Сі Бриз-2021":

приблизно 30 кораблів, катерів та суден;

понад 30 літаків і вертольотів;

близько 5000 особового складу;

50 одиниць озброєння і військової техніки.

Упродовж навчань військові тренуватимуться у: