Керував заходом командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Він зауважив, що у "Сі Бриз-2021" беруть участь представники фактично усіх континентів світу. Це знак, що весь цивілізований світ – союзник України. 

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Навчання, яке має велику історію починаючи з 1997 року, має потужний меседж – це підтримка стабільності та миру в нашому регіоні. Наша мета – зробити Чорне море безпечним для країн усіх континентів,
– наголосив військовий.

Керівники "Сі Бризу-2021"

  • Українську сторону представлятиме заступник командувача ВМС ЗСУ капітан I рангу Олексієм Доскато.
  • Сторону США – капітан I рангу Стюарт Бауман.

"Сі Бриз-2021": головне

  • Навчання "Сі Бриз-2021" триватимуть з 28 червня до 10 липня. Заходи відбуватимуться в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.
  • Темою цьогорічних навчань є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО.
  • Метою "Сі Бризу-2021" є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення операцій у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій.

Склад "Сі Бриз-2021":

  • приблизно 30 кораблів, катерів та суден;
  • понад 30 літаків і вертольотів;
  • близько 5000 особового складу;
  • 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Упродовж навчань військові тренуватимуться у:

  • зіткненні десантних кораблів,
  • маневрах на суші,
  • водолазних операціях,
  • морських операціях з перехоплення,
  • протиповітряній обороні,
  • взаємодії під час спеціальних операцій,
  • протичовновій активності,
  • пошуково-рятувальних операціях.