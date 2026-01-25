Оприлюднено рейтинг наймогутніших армій світу у 2026 році: Україна посіла високе місце
- У рейтингу Global Firepower за 2026 рік Україна зайняла 20-те місце серед 145 армій світу.
- Сильні сторони України включають боєздатність армії, особовий склад, військову техніку та розвинену залізничну мережу, а слабкі – флот і залежність від викопного палива.
У новому рейтингу Global Firepower за 2026 рік Україна увійшла до двадцятки найпотужніших армій світу. Вона посіла 20-те місце серед 145 держав.
Аналітики оцінювали не лише чисельність військ і кількість техніки, а й ширший набір параметрів – від економічних можливостей і демографії до логістики та рівня оборонних витрат. Рейтинг складав Global Firepower.
Яке місце у рейтингу армій посіла Україна?
Серед ключових переваг України укладачі рейтингу відзначили масштаб і реальну боєздатність армії, чисельність особового складу та резерву, а також наявну військову техніку. Окремо звертається увага на морський компонент – насамперед через використання безпілотних морських систем. Додатковими плюсами стали розвинена залізнична мережа, видобуток вугілля та значні обсяги фінансування оборонного сектору.
Водночас у звіті вказують і на слабкі місця. До них віднесли загальну слабкість військового та цивільного флоту, а також високу залежність від споживання вугілля, нафти й газу.
За сукупністю показників Україна опинилася поруч із такими країнами, як Іспанія (18 місце), Єгипет (19-те), Польща (21-ше) та Тайвань (22-ге), що підкреслює її місце серед середніх, але впливових військових держав світу.
Перша десятка найсильніших країн світу за версією Global Firepower виглядає наступним чином:
- Сполучені Штати Америки
- Російська Федерація
- Китайська Народна Республіка
- Індія
- Південна Корея
- Франція
- Японія
- Велика Британія
- Туреччина
- Італія
США програють європейцям у арктичних спроможностях
Фінських резервістів під час навчань Joint Viking попросили діяти м’якше щодо підрозділів США через їхній недостатній досвід в арктичному кліматі.
США великою мірою залежать від Фінляндії у сфері сучасних технологій для криголамного флоту, обговорюючи можливість придбання фінських криголамів.