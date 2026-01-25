Укр Рус
25 січня, 18:41
Оприлюднено рейтинг наймогутніших армій світу у 2026 році: Україна посіла високе місце

Сергій Попович
Основні тези
  • У рейтингу Global Firepower за 2026 рік Україна зайняла 20-те місце серед 145 армій світу.
  • Сильні сторони України включають боєздатність армії, особовий склад, військову техніку та розвинену залізничну мережу, а слабкі – флот і залежність від викопного палива.

У новому рейтингу Global Firepower за 2026 рік Україна увійшла до двадцятки найпотужніших армій світу. Вона посіла 20-те місце серед 145 держав.

Аналітики оцінювали не лише чисельність військ і кількість техніки, а й ширший набір параметрів – від економічних можливостей і демографії до логістики та рівня оборонних витрат. Рейтинг складав Global Firepower.

Яке місце у рейтингу армій посіла Україна?

Серед ключових переваг України укладачі рейтингу відзначили масштаб і реальну боєздатність армії, чисельність особового складу та резерву, а також наявну військову техніку. Окремо звертається увага на морський компонент – насамперед через використання безпілотних морських систем. Додатковими плюсами стали розвинена залізнична мережа, видобуток вугілля та значні обсяги фінансування оборонного сектору.

Водночас у звіті вказують і на слабкі місця. До них віднесли загальну слабкість військового та цивільного флоту, а також високу залежність від споживання вугілля, нафти й газу.

За сукупністю показників Україна опинилася поруч із такими країнами, як Іспанія (18 місце), Єгипет (19-те), Польща (21-ше) та Тайвань (22-ге), що підкреслює її місце серед середніх, але впливових військових держав світу.

Перша десятка найсильніших країн світу за версією Global Firepower виглядає наступним чином:

  1. Сполучені Штати Америки
  2. Російська Федерація
  3. Китайська Народна Республіка
  4. Індія
  5. Південна Корея
  6. Франція
  7. Японія
  8. Велика Британія
  9. Туреччина
  10. Італія

