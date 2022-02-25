Найскладніша ситуація на Харківському напрямку, – Офіс Президента
25 лютого 2022 , 18:59Читать новость на русском
Збройні сили України дають гідну відсіч Росії, яка атакувала державу 24 лютого. Найскладнішою ситуація є на Харківщині, Сумщині, а також на Півдні країни.
Про це на брифінгу розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.
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"Найскладніша ситуація на Харківському напрямку, Сумській області та на Півдні країни. Там тривають достатньо тяжкі бої між Збройними силами України та Росією", – запевнив Подоляк.
Де найскладніша ситуація: дивіться відеоВажливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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