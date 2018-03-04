Найсмішніше із соцмереж за тиждень: #Прикрути, прес-конференція Януковича та прихід весни

Цього тижня користувачі соцмереж на славу "повеселилися". Ініціатива "Прикрути", прес-конференція президента-втікача Віктора Януковича та який не який, але перший тиждень весни – чим не причини проявити власну творчість, почуття гумору та просто посміятися? Соцмережі миттєво підхопили новини, тому і маємо нові меми, карикатури та влучні (чи не дуже) вислови.

Заклик Порошенка "прикрутити"

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Вранці у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу. Після цього Президент України Петро Порошенко звернувся до українців із закликом в одні з найхолодніших днів за всю зиму "прикрутити" газ у своїх помешканнях.

Українські користувачі соцмереж відповіли гарантові неабияким резонансом у соціальних мережах.

Дехто підтримав ініціативу президента і пояснив, чому вона важлива.

Попри це, було й чимало таких, хто не втратив нагоди пожартувати з цього приводу.

райони квартали жилиє масіви

я #прикрути прикрутив красіво — Мiністр паніки (@minofpan) 2 березня 2018 р.

Люблю газову війну на початку березня — Oleh Novikov (@olehnovikovkh) 2 березня 2018 р.

"Живий" і "легітимний" Янукович

Президент-втікач Віктор Янукович не дає про себе забути. 2 березня він вкотре нагадав, що ще "живий" і "легітимний" і дав прес-конференцію у Москві.