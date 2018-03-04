Найсмішніше із соцмереж за тиждень: #Прикрути, прес-конференція Януковича та прихід весни
Цього тижня користувачі соцмереж на славу "повеселилися". Ініціатива "Прикрути", прес-конференція президента-втікача Віктора Януковича та який не який, але перший тиждень весни – чим не причини проявити власну творчість, почуття гумору та просто посміятися? Соцмережі миттєво підхопили новини, тому і маємо нові меми, карикатури та влучні (чи не дуже) вислови.
Заклик Порошенка "прикрутити"
2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Вранці у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу. Після цього Президент України Петро Порошенко звернувся до українців із закликом в одні з найхолодніших днів за всю зиму "прикрутити" газ у своїх помешканнях.
Українські користувачі соцмереж відповіли гарантові неабияким резонансом у соціальних мережах.
Дехто підтримав ініціативу президента і пояснив, чому вона важлива.
Попри це, було й чимало таких, хто не втратив нагоди пожартувати з цього приводу.
"Живий" і "легітимний" Янукович
Президент-втікач Віктор Янукович не дає про себе забути. 2 березня він вкотре нагадав, що ще "живий" і "легітимний" і дав прес-конференцію у Москві.
Загалом прес-конференція Януковича викликала різну реакцію у соцмережах – від обурення та огиди до жартів та передражнювань.
Ну і куди ж без особистих ляпів Януковича - він кумедно обмовився, згадавши Тимошенко.
Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка,
– заявив екс-президент.
До речі, за прес-конференцією Януковича з цікавістю стежили навіть нардепи у Верховній Раді у розпал робочого дня.
Четвертий місяць зими
Тиждень, що минув, відзначився і тим, що був першим тижнем весни. Згідно з календарем воно так і було, а от вигляд з вікна говорив трішки інше. Снігопади, хуртовини та лютий мороз – слова, які найкраще характеризують перші дні весни.
Обговорення "весняної" погоди досі у трендах соцмереж.
"Що!? Думали, що снігу більше не буде з початком весни? Ні! Він повернувся та почав мститися, за те, що ми його намагалися знищити!", – про весняний сніг говорив і Майкл Щур.