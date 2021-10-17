Найсмішніші меми тижня: флешмоб з Бандерою, початок опалювального сезону, "Гра в кальмара"

Київські школярі запустили флешмоб з піснею "Батько наш Бандера". В Україні стартував опалювальний сезон, однак тарифи на комунальні послуги стали предметом дискусій. Корейський серіал "Гра в кальмара" набув стрімкої популярності в Україні. Нардеп Ілля Кива відсвяткував річницю вбивства Степана Бандери.

Українці не оминули цих тем та створили різні жарти, меми та фотожаби. Дивіться, над чим сміялися люди цього тижня в матеріалі 24 каналу.

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Флешмоб київських школярів

Цього тижня учні однієї з київських шкіл заспівали на уроці в проросійської вчительки повстанську пісню "Батько наш Бандера". Освітянка назвала це тиском зі сторони дітей, а в соцмережах з'явився флешмоб, який швидко став популярним.

Школярі почали флешмоб під пісню про Бандеру: епічне відео

Популярність цієї пісні стала темою для обговорення, а відповідно й для мемів. пропонуємо вашій увазі найкращі з них.



Пісня тепер міцно засіла в головах українців / Фото Мемаграм



Піснею про Бандеру можна ефектно зустріти родичів з-за кордону / Фото Goni Мемаси



Пісня про Бандеру стала міжнародним хітом / Фото Мамаграм



Степан Бандера став обличчям усім відомого фільму / Фото Мемаграм



Кива також про Бандеру не забув

У день смерті Степана Бандери, 15 жовтня, депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива влаштував справжнє свято з феєрверками, що також стало приводом для обговорення в соцмережах.



У соцмережах "шоу" Киви назвали так / Фото Goni Мемаси



Іллю Киву назвали новою ракетою Ілона Маска / Фото Victor Tregubov



Нардеп став антигероєм Волдемортом з "Гаррі Поттера" / Фото Goni Мемаси

Опалювальний сезон в Україні

В більшості українських областей уже розпочався опалювальний сезон. Однак через газову кризу в Європі під питанням залишаються тарифи для населення. Звичайно, жарти не оминули й цієї теми.

Заяви Росії про "холодну зиму" в Україні виглядають приблизно так: відео tykvam



Рекомендації Євгена Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку знову стали актуальними / Фото GONI Мемами



Порівняння хлопчика і чоловіка під час опалювального сезону / Фото Мемаграм

Популярність серіалу "Гра в кальмара"

Цього тижня шалено популярним став корейський серіал "Гра в кальмара". Користувачі соцмереж провели чимало аналогій з Україною та створили чимало мемів та фотожаб.

До жартів долучився навіть офіційний акаунт України в Twitter, який запропонував Росії зіграти в подібну гру.



Ось яку гру пропонує Україна Росії / Фото твітеру України



Для російського президента вигадали іншу гру, яку він не пройде / Фото Сергія Наумовича



Нова гра буде доступною на факультеті тіктоку / Фото Дмитра Коваленка

І наостанок пропонуємо вам переглянути відео, як би виглядав той легендарний епізод з "Гри в кальмара", про який так всі жартують.

"Гра в кальмара" – українська версія: відео з тіктоку katekolo

Гарного вечора!

