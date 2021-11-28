Найсмішніші меми тижня: команда Авакова, чорна п'ятниця та переворот Ахметова

Тиждень, що минає був багатим на різні події – веселих і не дуже. Однак тим не менш українці знайшли з чого посміятися у соцмережах. Темою для цього навіть став Рінат Ахметов, який міг бути причетним до організації можливого державного перевороту.

24 канал зібрав смішні та актуальні меми, які створили українці цього тижня.

Цікаво "Лицарі Ахметова": у соцмережах глузують з фото Авакова на чолі "нової політсили"

Фото Авакова викликало хвилю мемів

Екскерівник МВС Арсен Аваков опублікував фото з Дмитром Гордоном, Савіком Шустером, Володимиром Гройсманом, Євгеном Комаровським та Павлом Єлізаровим. Світлину політик підписав коротко "Так-так, це саме те, про що ви подумали".

Українці в соцмережах подумали і навіть додумали образи героям фото. Ми забрали для вас найкращі з них.



Користувачі соцмереж переконані, що когось цій компанії не вистачає / Фото Мемаграм



Крім Ляшка до команди пропонують доєднати і Юлію Тимошенко / Фото Мемаграм



А ось Ілля Кива вже не може доєднатися до команди Авакова / Фото Мемаграм



"Команду Авакова" порівнюють із відомим серіалом / Скриншот



Члени "Команди Авакова" можуть стати й героями відеоігор / Фото Мемаграм



Братство кільця уже не те / Фото GONI Мемаси

Переворот Ахметова

Під час пресмарафону 26 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні готували державний переворот 1 – 2 грудня. До нього, за словами глави держави, втягли й олігарха Ріната Ахметова. У соцмережах користувачі одразу ж почали жартувати з бізнесмена.



Рінат Ахметов в образі латиноамериканського революціонера Ернесто Че Гевари / Фото Мемаграм



Ахметов робить путч замість Петра Порошенка / Фото GONI Мемаси



Ахметов домовляється з Порошенком про переворот / Фото GONI Мемаси



Порошенко "відреагував" на новину про можливий переворот / Фото Drone



Переворот Ахметов міг готувати разом з "командою" Авакова / Фото Victor Bened

Також після конференції президента українці пожартували і з ведучої каналу "1+1" Наталії Мосейчук



Мосейчук на пресмарафоні Зеленського / Фото GONI Мемаси

Чорна п'ятниця в Україні

На тижні, що минає була традиційна Чорна п'ятниця – розпродаж товарів за зниженими цінами. Однак українці скептично ставляться до цього. Це видно і з мемів у соцмережах.



Як українці бачать Чорну п'ятницю / Фото Мемаграм



Літературні жарти українців через Чорну п'ятницю / Фото Мемаграм



Ось такі акції на Чорну п'ятницю бачать українці / Фото Мемаграм



Після заяви президента про переворот акції ДТЕК Ахметова обвалилися / Фото Drone

І на завершення

Наступного тижня уже починається грудень, який означає початок новорічних свят. Князь Ярослав Мудрий дає українцям хорошу пораду.



Князь Ярослав Мудрий дає хорошу пораду / Фото Друга приватна мемарня

Гарного вечора!