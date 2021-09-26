Найсмішніші меми тижня: легендарний "замах" на Януковича, папуги напали на Меркель

Під час прощального туру Німеччиною Ангела Меркель вирішила погодувати папуг. Українці відзначили 17 річницю "замаху" яйцем на Януковича. Верховна Рада остаточно підтримала закон про олігархів.

Українці не оминули цих тем та створили різні жарти, меми та фотожаби. Дивіться, над чим сміялися люди цього тижня в матеріалі 24 каналу.

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Ангела Меркель погодувала папуг

Під час прощального туру Німеччиною, Ангела Меркель вирішила погодувати папуг в одному із зоопарків. Вираз обличчя канцлерки під час того, коли до неї зліталися птахи, уже став інтернет-мемом.



Ось такі фотожаби роблять користувачі соцмереж / Фото з твітеру Le Chou



Не оминули теми виборів у Німеччині / Фото Мемаграм



Німецьку канцлерку порівняли з героїнею фільму "Один вдома – 2" / Фото з твітеру Shash

Річниця "замаху" на Януковича

24 вересня українці згадували "яєчний теракт", коли в Івано-Франківську студент жбурнув яйце в тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича, а той впав.

Українці згадали цей легендарний момент у соцмережах.

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Так піджартовують над експрезидентом / Фото depo.ua



Боротьба з тероризмом у часи президентства Януковича виглядала ось так / Фото з соцмереж



Карикатура на "яєчний замах" / Скриншот з відео Zahar Berkut

Реакція соцмереж на закон про олігархів

Без сумніву, однією з найрезонансніших подій минулого тижня стало прийняття Верховною Радою закону про олігархів. Однак, навіть цю тему українці не могли залишити без жартів.



Частина українців зраділа прийнятому закону / Фото з фейсбуку Victor Bened



Дехто вважає, що олігархів цей закон не дуже засмутив / Фото Мемаграм



Користувачі соцмереж уже жартують про те, як політики відреагували на закон / Фото Мемаграм



Українці вважають, що олігархи знайдуть як позбутися свого багатства / Фото з фейсбуку Victor Bened



Як українці бачать появу списку олігархів / Фото Мемаграм

Гарного вечора!

