Найсмішніші меми тижня: негода в Україні, повернення Порошенка, час міряти талію після свят

Україна продовжує святкувати: минуло Різдво та Старий Новий Рік, на черзі – Водохреща. Наслідки споживання смаколиків – уже на фігурах. Повернення Петра Порошенка з Варшави відбулося 17 січня. Негода розгулялась: вітер лютував, прихопивши з собою дощ, сніг та навіть град. Над цим пробували жартувати українці протягом тижня.

24 канал спробував зібрати найсмішніші та найбільш актуальні меми протягом тижня, що минув. Пропонуємо їх переглянути.

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Як свята позначились на талії

Лише кілька днів після Різдва могли відпочити українці, щоб перейти до наступного етапу святкувань – Старого Нового Року. Господині знову накрили столи з пригощеннями, а хлопчики та юнаки прокидались вдосвіта та "засівали" помешкання рідних та сусідів. Свята позначились не лише на гарному настрою українських громадян, а й на їхніх фігурах.



Саме спроби влізти у "досвятковий одяг" і висміювали протягом тижня в інтернеті. Незважаючи на невтішну, здавалось би, ситуацію, оптимізму творці мемів не втрачають: до Великодня є ще час схуднути.

На ваги краще не дивитись / Зображення "Мемаграм"

Свята у розпалі – вже не перший тиждень / Зображення "Мемаграм"

Празники позначились на талії / Зображення "Мемаграм"

Післясвятковий "крик" / Зображення "Мемаграм"

Не доїсти усі страви – ​це наче гріх / Мем Оксани Федорець

Ще не кінець свят / Зображення "Мемаграм"

Бабусі відмовляти не хочеться / Зображення "Другої приватної мемарні"

Завдання топ – схуднути до Пасхи / Мем С. Гостролуцького

Українські традиції всім не зрозуміти / Зображення "Баба і кіт"

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Негода накрила Україну

Протягом минулого тижня, погода українців не тішила. Найбільше дошкуляв шквальний вітер: зривало не лише шапки, а й дахи на будинках. В містах через потужні пориви стався справжній "ялинкопад": новорічні красуні просто не встояли під натиском такого буревію. Наробила клопотів і ожеледиця, водіїв на автошляхах чекала справжня ковзанка.

Через морози та ожеледицю побільшало відвідувачів у пунктах обігріву та травматологіях. Незважаючи на це, творці мемів спробували знайти у цьому й "нотку гумору".

Зривало не лише шапки / Зображення "Захід Дикий"

Модним бути складно у мороз / Мем зі сторінки "Мемаграм"

​Актуально Негода залишила без світла майже 70 населених пунктів у 5 областях України

Повернення Порошенка в Україну

Проти Петра Порошенка порушили кримінальне провадження за державну зраду. Нардеп анонсував повернення в Україну на 17 січня, до цього часу він перебував у Варшаві. У цей самий день мають провести і судове засідання щодо обрання політику запобіжного заходу. Весь тиждень в інтернеті готувались до зустрічі Порошенка і фантазували, як вона може відбутись.

Ще один візитер з-за кордону / Зображення "Мемаграм"

Майно Порошенка – під арештом / Зображення "Мемаграм"

Як вираховували час повернення Порошенка / Мем Михайла Ткача

У "ЄС" збирають мітинги / Зображення "Другої приватної мемарні"