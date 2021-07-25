Найсмішніші меми тижня: Безос в космосі, "Північний потік-2", "кожен із нас трішечки Мендель"

Цього тижня українці обговорювали політ найбагатшої людини світу Джеффа Безоса у космос, книжку колишньої речниці президента Юлії Мендель. У мережі також жартували з угоди між США і Німеччиною щодо так званого "газопроводу Ріббентропа – Молотова". Окрім того, перелякавшись, люди створили кілька мемів й про вибух на рівненському підприємстві "Рівнеазот".

Ці події змусили українців сміятись та вигадувати смішні меми щодо цих подій. Тож пропонуємо вам переглянути смішні меми, коментарі та фотожаби цього тижня.

Зауважте Джефф Безос полетів у космос і викликав хвилю мемів в мережі

Німеччина та США домовились щодо "Північного потоку-2"

Німеччина на США 21 липня домовились щодо російського газопроводу "Північний потій-2". Лідери країн узгодили, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску скандального газопроводу. Держави навіть показали документ угоди. Досі Україна та світ обговорю це питання. Попри це, українці таки намагались жартувати про "Північний потік-2", президента США Джо Байдена, який пішов на угоду, та з самої ситуації зокрема.

Найбагатша людина світу Джефф Безос полетів у космосі

Засновник Amazon, Джефф Безос 20 липня став одним з перших космічних туристів. Він полетів у космос разом із братом, 82-річною ексінспекторкою з безпеки польотів Уоллі Фанк (яка 50 років тому пройшла у проєкт жінок-астронавтів Mercury 13, але у космос так і не потрапила) та 18-річним майбутнім студентом Олівер Деем з Нідерландів.

Безос здійснив перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ, що тривав 10 хвилин 22 секунди. І ось, як про це жартували люди.

"Ілон Маск усвідомлює, що він знову найбагатша людина на Землі, поки Безос перебуває в космосі"



Фото Reddit / Stelum

"Мільярдери намагаються зрозуміти, що їм робити зі своїми грошима: полетіти в космос, заплатити податки"

Обговорення книжки колишньої речниці президента Юлії Мендель

Славнозвісна книжка Юлії Мендель побачила світ у липні 2021 року. Там вона розповідає про експрем’єра Олексія Гончарука, якого назвала "хлопчиком, який не зміг подорослішати" та процитувала подругу, яка вважає ексглаву Кабміну "двома метрами сексу".

Згадує з нинішнього очільника ОП Андрія Єрмака, який, на її думку, поводився як "родовитий" аристократ, натомість Богдан біля нього був "хамовитим люмпеном". Люди в мережі не оминули увагою такі висловлювання Мендель й створили на цю тему багато мемі та жартів. На подібну обкладинку навіть потрапив одіозний Ілля Кива з написом "Кожен з нас кандидат наук".