Найсмішніші меми тижня: "Титанік" у Львові, Комаровський рибалить з Путіним та сідниці Кардашян

Тиждень, що минає, був багатим на курйозні події в Україні та світі, на які жваво зреагували користувачі соціальних мереж. Так, інтернет-юзери висміяли в мемах та карикатурах навіть такі проблемні ситуації, як потужні зливи у Львові та Києві, що затопили низку вулиць.

Читайте також: Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер



Жарт про львівську зливу у стилі "Титаніка"



А так могла б виглядати обкладинка альбому The Beatles, яки гурт був зі Львова



На один день Львів перетворився на Венецію через потужний дощ



Меми про зливу у Львові



Меми про зливу у Львові





Меми про зливу у Львові



Меми про зливу у Львові​





Меми про зливу у Львові



Меми про зливу у Львові​



Меми про зливу у Львові



Меми про зливу у Львові​



Меми про зливу у Львові​

І щодо зливив в Києві.

Ще однією темою для жартів у мережі стала заява відомого в Україні лікаря Євгена Комаровського. Він в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що задля припинення війни на Донбасі з’їздив би на риболовлю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте також: Скандальна "няш-мяш" Поклонська вийшла заміж: кумедна реакція соцмереж

радостный от возврата крыма и донбасса

комаровский едет с рыбалки домой в институт Сербского#ряженые #свинособаки pic.twitter.com/BvajuaLbRd — Х.е носки саакашвили (@aXZf17fuprdi232) 14 августа 2018 г.

Посміховиськом для усієї України став голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. У своїй промові чиновник переплутав міфи із реальністю, адже щиро вірить, що археологи можуть віднайти на території Миколаївщини Золоте Руно часів Конана-варвара.

І взагалі те, що відбувалося у нас, це – не просто з тих часів, коли був Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світові,

– додав Савченко та викликав у мережі хвилю глузувань.

Конан-варвар, вхопивши за сраку полонянку, шукає золоте руно на теренах прадавньої Миколаївщини



Власний архів Плінія Старшого. Колір. pic.twitter.com/WONmKZGQhZ — Алло, ето гомункулы? (@MakarovMkr) 15 августа 2018 г.



Меми про заяву Савченка



У мережі висміяли заяву Савченка про Конана на Миколаївщині

А ще інтернет-юзери вкотре затролили нове фото світської левиці, зірки реаліті-шоу Кім Кардашян. Напередодні вона опублікувала фото, на якому спокусливо позувала на ліжку. На Кардашян були лише трусики та кросівки Yeezy. Проте увагу користувачів привернуло точно не взуття, тож дуже швидко новий знімок Кім став зіркою соцмереж.

Читайте також: У США жінки застрягли на єдинорозі посеред озера: курйозне відео



Меми про Кім Кардашян



Меми про Кім Кардашян