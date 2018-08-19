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Найсмішніші меми тижня: "Титанік" у Львові, Комаровський рибалить з Путіним та сідниці Кардашян

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Найсмішніші меми тижня в Україні та світі
Найсмішніші меми тижня в Україні та світі / Колаж 24 канал

Тиждень, що минає, був багатим на курйозні події в Україні та світі, на які жваво зреагували користувачі соціальних мереж. Так, інтернет-юзери висміяли в мемах та карикатурах навіть такі проблемні ситуації, як потужні зливи у Львові та Києві, що затопили низку вулиць.

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Меми злива Львів карикатури курйози
Жарт про львівську зливу у стилі "Титаніка"

Меми злива Львів карикатури курйози
А так могла б виглядати обкладинка альбому The Beatles, яки гурт був зі Львова

Меми злива Львів карикатури курйози
На один день Львів перетворився на Венецію через потужний дощ
Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові

Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові
 

Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові

Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові​
 

Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові

Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові​
Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові

Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові​

Меми злива Львів карикатури курйози
Меми про зливу у Львові​

І щодо зливив в Києві.

Ще однією темою для жартів у мережі стала заява відомого в Україні лікаря Євгена Комаровського. Він в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що задля припинення війни на Донбасі з’їздив би на риболовлю з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Посміховиськом для усієї України став голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. У своїй промові чиновник переплутав міфи із реальністю, адже щиро вірить, що археологи можуть віднайти на території Миколаївщини Золоте Руно часів Конана-варвара.

І взагалі те, що відбувалося у нас, це – не просто з тих часів, коли був Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світові,
– додав Савченко та викликав у мережі хвилю глузувань.

Меми карикатури курйози
Меми про заяву Савченка

Меми карикатури курйози фото
У мережі висміяли заяву Савченка про Конана на Миколаївщині

А ще інтернет-юзери вкотре затролили нове фото світської левиці, зірки реаліті-шоу Кім Кардашян. Напередодні вона опублікувала фото, на якому спокусливо позувала на ліжку. На Кардашян були лише трусики та кросівки Yeezy. Проте увагу користувачів привернуло точно не взуття, тож дуже швидко новий знімок Кім став зіркою соцмереж.

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Карикатури меми Кім Кардашян сідниці
Меми про Кім Кардашян

Карикатури меми Кім Кардашян сідниці
Меми про Кім Кардашян

Карикатури меми Кім Кардашян сідниці
Меми про Кім Кардашян​
 

Теги: Новини України Курйозні новини Новини Львова Володимир Путін Негода в Україні Історія Меми Кім Кардашян Карикатура Лікар Євген Комаровський Олексій Савченко Новини Миколаєва
Джерело: 24 канал
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