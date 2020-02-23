Найсмішніші меми тижня: Україна б’є коронавірус кулаками, Арахамія підкорив Битву екстрасенсів

Звісно, кожна хвороба – страшна річ, особливо, коли вона вбиває людей, а інформації про неї – обмаль, як, до прикладу, смертельний китайський коронавірус. Однак, поведінка деяких українців, які почали протестувати про заселення у їхніх містах евакуйованих із Уханя, все ж видається дивною. Особливо, відзначилися жителі Нових Санжарів на Полтавщині. Але українці не були б українцями, якби все це не перетворили на жарт.

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Біля профілакторію Берегиня, що у Білій Церкві, куди везуть коронки з вірусами обстановка дуже напружена pic.twitter.com/cjICHiivDI — Саша а шо далі? (@Y2Vh7zYs0F0RwMi) February 20, 2020

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Арахамія засвітився в "Битві екстрасенсів"

Цього тижня в мережі відкопали раритетний фрагмент програми "Битва екстрасенсів". І все б нічого, проте у тій програмі взяв участь лідер пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Запросили політика на ту передачу… ні, не як екстрасенса, а як гостя. Цікаво, що представився він Давидом Брауном.

Людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. Вам вернеться за те, що ви допомагаєте комусь,

– так охарактеризувала Арахамію одна із екстрасенсів.

За правилами, учасниця шоу повинна була знайти серед кількох чоловіків у залі мільйонера. Цим мільйонером власне виявився Арахамія. У тій же передачі нинішній парламентар підтвердив, що він дійсно є мільйонером і розповів, чим тоді займався.

"Я заснував один із найбільших волонтерських фондів у країні, там більш як 400 мільйонів гривень зібрали, допомогли армії, сім'ям загиблих", – зазначив Арахамія.

Дивіться відео участі Арахамії у передачі "Битва екстрасенсів"

Вже у наш час Арахамія підтвердив, що брав участь у тому шоу. За його словами, це сталося 1,5 – 2 роки тому. Водночас він зауважив, що про його участь у телешоу ніхто не знав, навіть друзі.

Що мене притягло? Та нічого, цікавість. Ну, як: люди зателефонували, сказали, що хочемо вас запросити як гостя до цієї передачі. Я ніколи цю передачу не дивився, але мені захотілося перевірити, скільки людей її насправді дивляться, бо вони заявили, що це друге за популярністю шоу,

– каже Арахамія.

Додамо, що на появу політика в такій передачі люди відреагували неоднозначно.

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Побєдобєс Рабіновіч

Після своєї нещодавньої поїздки до Москви одному з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Вадиму Рабіновичу, мабуть, щось стало пороблено. І він вирішив запропонувати, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Рабінович це пояснив тим, що "наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів, і тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч".

Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео

Таку заяву так званого "опозиціонера" нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав провокацією.

Якщо є нестримне бажання піти та вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію – бажано взяти квиток в один кінець,

– сказав Железняк.

Він впевнений, що якщо самостійна делегація ОПЗЖ залишаться в Кремлі, то "вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті".

Окрім того, депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала заяву Рабіновича "ганьбою" і попросила спікера зупиняти такі промови. "Ганьба – це ваше правління", – відповів Рабінович.

А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що "це просто насмішка над державою".

"Йому треба, то нехай сам і їде. Долучати до цього усю країну – ганебно", – наголосив Арахамія.

Водночас депутат "Слуги народу" Святослав Юраш впевнений, що Рабіновіч має право ініціювати подібні пропозиції. За його словами, за це Рабіновича судитимуть його ж виборці.

У час, коли Крим і Донбас окупує РФ, хіба це резонно? Я вважаю, що це категорично неприпустимо,

– наголосив нардеп.

Тим часом, у мережі на заяву Рабіновича відреагували так: