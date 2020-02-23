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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Найсмішніші меми тижня: Україна б’є коронавірус кулаками, Арахамія підкорив Битву екстрасенсів

      - Читать новость на русском
      Найцікавіше з мережі за минулий тиждень / Колаж 24 каналу

      Цього тижня українські політики знову чудили, а українці в соцмережах перетворювали їх вибрики на меми. Зокрема, увагу громадськості привернула боротьба українців з короновірусом – подекуди навіть доходило до застосування сили, участь одного з головних "слуг народу" Давида Арахамії в "Битві екстрасенсів" і заява представника ОПЗЖ Вадима Рабіновіча щодо "параду побєди" в Москві.

      Коронавірус – 2020 і Україна: бий своїх, щоб зараз боялася 

      Звісно, кожна хвороба – страшна річ, особливо, коли вона вбиває людей, а інформації про неї – обмаль, як, до прикладу, смертельний китайський коронавірус. Однак, поведінка деяких українців, які почали протестувати про заселення у їхніх містах евакуйованих із Уханя, все ж видається дивною. Особливо, відзначилися жителі Нових Санжарів на Полтавщині. Але українці не були б українцями, якби все це не перетворили на жарт.

      До теми! На Тернопільщині евакуйованих з Уханя відганяли молитвами: відео

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

       

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Цікаво! Ми місцеві, привезли людям пиріжки, – чоловіки, яких у Нових Санжарах прозвали тітушками 

      Арахамія засвітився в "Битві екстрасенсів" 

      Цього тижня в мережі відкопали раритетний фрагмент програми "Битва екстрасенсів". І все б нічого, проте у тій програмі взяв участь лідер пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Запросили політика на ту передачу… ні, не як екстрасенса, а як гостя. Цікаво, що представився він Давидом Брауном.

      Людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. Вам вернеться за те, що ви допомагаєте комусь,
      – так охарактеризувала Арахамію одна із екстрасенсів.

      За правилами, учасниця шоу повинна була знайти серед кількох чоловіків у залі мільйонера. Цим мільйонером власне виявився Арахамія. У тій же передачі нинішній парламентар підтвердив, що він дійсно є мільйонером і розповів, чим тоді займався.

      "Я заснував один із найбільших волонтерських фондів у країні, там більш як 400 мільйонів гривень зібрали, допомогли армії, сім'ям загиблих", – зазначив Арахамія.

      Дивіться відео участі Арахамії у передачі "Битва екстрасенсів"

      Вже у наш час Арахамія підтвердив, що брав участь у тому шоу. За його словами, це сталося 1,5 – 2 роки тому. Водночас він зауважив, що про його участь у телешоу ніхто не знав, навіть друзі.

      Що мене притягло? Та нічого, цікавість. Ну, як: люди зателефонували, сказали, що хочемо вас запросити як гостя до цієї передачі. Я ніколи цю передачу не дивився, але мені захотілося перевірити, скільки людей її насправді дивляться, бо вони заявили, що це друге за популярністю шоу,
      – каже Арахамія.

      Додамо, що на появу політика в такій передачі люди відреагували неоднозначно.

      Арахамія, битва екстрасенсів, шоу, слуга народу

      Зверніть увагу! Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ, – Бородянський

      Побєдобєс Рабіновіч

      Після своєї нещодавньої поїздки до Москви одному з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Вадиму Рабіновичу, мабуть, щось стало пороблено. І він вирішив запропонувати, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

      Рабінович це пояснив тим, що "наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів, і тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч".

      Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео

       

      Таку заяву так званого "опозиціонера" нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав провокацією.

      Якщо є нестримне бажання піти та вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію – бажано взяти квиток в один кінець,
      – сказав Железняк.

      Він впевнений, що якщо самостійна делегація ОПЗЖ залишаться в Кремлі, то "вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті".

      Окрім того, депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала заяву Рабіновича "ганьбою" і попросила спікера зупиняти такі промови. "Ганьба – це ваше правління", – відповів Рабінович.

      А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що "це просто насмішка над державою".

      "Йому треба, то нехай сам і їде. Долучати до цього усю країну – ганебно", – наголосив Арахамія.

      Водночас депутат "Слуги народу" Святослав Юраш впевнений, що Рабіновіч має право ініціювати подібні пропозиції. За його словами, за це Рабіновича судитимуть його ж виборці.

      У час, коли Крим і Донбас окупує РФ, хіба це резонно? Я вважаю, що це категорично неприпустимо,
      – наголосив нардеп.

      Тим часом, у мережі на заяву Рабіновича відреагували так: 

      Рабіновіч, Москва, День перемоги

       До речі! Кива, Бужанський і Рабінович привітали чоловіків з 23 лютого: обурливі заяви

      І на завершення, кидаємо Вам одного з найцікавіших українських міністрів Дениса Малюську. Цього разу він став на руки догори ногами. 

      Всім гарного настрою! 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України День Перемоги СРСР Вадим Рабінович Давид Арахамія Нові Санжари Курйозні новини Мережа Меми
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