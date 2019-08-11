Найсмішніші меми тижня: Великий брат, ОМОН гасить протести і "корова ночі"

За депутатами у новій Раді наглядатиме штучний інтелект. Протести у Росії: селфі, автозаки і ОМОН, який "гасить" не те. У Чернівцях бабуся зіпсувала афішу Ольги Полякової. У світі відзначили День кота: кумедна добірка пухнастиків.

"Великий брат" слідкує за тобою!

Читайте також: Захмарний штраф та кумедне покарання: чоловік в Іспанії викинув холодильник в ущелину

Після випускного депутатської команди "Слуги народу" у Трускавці Давид Арахамія відзначився заявою. Новообраний народний обранець анонсував створення програмного забезпечення на основі технології штучного інтелекту. Воно буде відстежувати аномалії під час голосувань народних депутатів та матиме назву "Великий брат". У такий спосіб "Слуга народу" начебто прагне запобігти політичній корупції.

Цікаво! Поняття "Великий Брат" є багато значень, але всі вони походять від персонажа роману Джорджа Орвелла "1984". У романі це одноосібний лідер держави Океанія і партії "Ангсоцу". "Великий Брат спостерігає за тобою" – одна з центральних метафор книги, адже в Океанії держава встановила тотальний контроль та стеження за людьми.

У мережі вже жартують із назви системи, і з бідолашних депутатів, за якими вона спостерігатиме.













Як у мережі жартують із системи, що слідкуватиме за депутатами

Протести у Росії

Читайте також: Пропагандисти "Росія 1" осоромились через мітинги у Москві і мера міста

Протести у російській столиці відбуваються щосуботи. Мітингувальники виходять на вулиці Москви, щоб висловитися на підтримку опозиційних кандидатів у депутати, яких не реєструють на вибори у міськдуму. Проте весь протест росіян полягає у тому, щоб їх "запакували" в автозак, а вони, своєю чергою, зробили у ньому селфі. Так, принаймні, жартують із мітингарів у мережі.





/



Протести в Росії: як жартують у мережі



Пожежі, вибухи, радіація і протести: чим живеш, Росіє?

Концерт "Корови ночі" у Чернівцях

Читайте також: Оленів-плавців спіймали на відео в Запоріжжі

Окрім тисяч прихильників відомої української співачки Олі Полякової, є і чимало хейтерів, і навіть похилого віку. Однією з таких стала бабуся з Чернівців, яка вирішила "додати фарб" плакату співачки з концерту, змінивши одне слово на свій манір.

На відеоролику, що з'явився в мережі, видно, як жінка замальовує чорним маркером букви у словосполученні "Королева ночі". Відтак, концертне оголошення після деяких "правок" мало назву "Корова ночі".

Реакція Олі Полякової не забарилась. Вона розмістила кумедне відео на своїй Instagram-сторінці та у підписі до нього пожартувала: "Впізнали цю переодягнуту артистку?".

У коментарях свої думки залишили зірки російського шоу-бізнесу – Філіп Кіркоров і Макс Галкін. Перший зазначив, що обожнює в зірках таку самоіронію, а інший – що цю бабусю потрібно брати в тур з Поляковою.

День кота

У світі 8 серпня відзначили День кота. Багато пухнастих улюбленців здобувають славу завдяки інтернету – їхня курйозна поведінка чи гримаси отримують мільйони лайків. Зі святом котиків навіть привітав чинний прем'єр Британії Борис Джонсон.



Вітання Бориса Джонсона

Ми підібрали для вас низку кумедних картинок із котиками.



Котик "вітає" королівське подружжя





Смугастики відпочивають на пляжі



Ранок звичайного власника кота

Більше кумедних картинок з котами – тут.