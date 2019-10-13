Найсмішніші моменти пресмарафону Зеленського та платні дороги в Україні – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Курйози пресмарафону Зеленського

Володимир Зеленський говорив з журналістами у режимі нон-стоп 14 годин поспіль, і завдяки цьому навіть увійшов у Книгу рекордів Гіннеса. Упродовж марафону президент встиг поспілкуватись з майже 300 журналістів та відповісти на понад 500 питань. Не обійшлось і без кумедних моментів.

Дивіться відео: чим запам'ятався перший пресмарафон Зеленського

Коли в Україні будуть платні дороги

Верховна Рада ухвалила новий закон про концесію. Саме він має перезавантажити стосунки держави з іноземними інвесторами та стати для них бізнес-партнером. Згідно з новим законом, бізнес-партнерів держава обиратиме через електронну систему держзакупівель. Концесійні конкурси стартуватимуть лише з наступної осені. Адже ще треба прописати алгоритм для них у системі ProZorro.

Дивіться відео: що змінює новий закон про платні дороги

Унікальний додаток для людей з інвалідністю

Активісти перевірили декілька міст України на зручність для маломобільних груп населення. Найзручнішим виявилось місто Львів, хоча там є над чим попрацювати. Напротивагу йому – Запоріжжя. За словами активістів, роботи там непочатий край, але інспекція вже дала перші результати. Наприклад, у Білій Церкві. Незабаром комфортні місця можна буде знайти на онлайн-мапі у мобільному додатку.

Дивіться відео: коли додаток запрацює в Україні

Чи отримає Україна допомогу від МВФ

У Кабміні запевняють, що грошам від МВФ бути. Хоча наші найбільші кредитори та поїхали без остаточного рішення стосовно України. Експерти вважають, що головна умова Міжнародного валютного фонду – це "Приватбанк". В уряді оптимістично налаштовані на можливу трирічну програму від МВФ. І хоч головні українські кредитори поїхали без остаточного рішення, але в Кабінеті міністрів припускають, що через декілька місяців все вирішиться на користь України.

Дивіться відео: Що не влаштовує кредиторів

Зворушлива історія військової, яка виховує дитину на фронті

Тетяна Науменко – перша в Україні офіцерка Збройних сил України. Жінка на війні з самісінького початку. Там навіть створила сім'ю і народила дитину. На Сході вона з самісінького початку війни. Спершу була волонтеркою. Журналісти 24 каналу довідалися, як жінка вже понад рік у зоні бойових дій виховує дитину.