У Франції померла найстаріша людина у світі Люсіль Рендон

Французька черниця Люсіль Рендон народилася в 1904 році, пережила дві світові війни, декілька спалахів різних пандемій. Зокрема, спалах пандемії COVID-19, через яку померло інших десять мешканців будинку, у якому вона жила.

Відомо, що Рендон народилася на півдні Франції та дожила до 118 років. Зауважимо, що жінка померла усі сні у будинку для людей літнього віку у вівторок, 17 січня 2023 року. Про це повідомили світові ЗМІ з посиланням на прессекретаря Девіда Травела.

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Була найстарішою європейкою

Про смерть черниці зі сумом згадують її співмешканці. Тривалий час Рендон була найстарішою європейкою після того, як минулого року померла японка Кейн Танака у віці 119 років. Також вона пережила пандемію "корони" та зовсім не боялася вірусу.

Є великий сум, але… Це було її бажання приєднатися до свого улюбленого брата. Для неї це звільнення,

– сказала виданню AFP Тавелла з будинку престарілих Сент-Катрін-Лабуре.

Водночас варто сказати, що пані Рендон народився в той рік, коли в Нью-Йорку відкрилось перше метро і на той момент Тур де Франс – щорічні перегони дорогами Франції – пройшов всього один раз.

Жінка працювала гувернанткою та репетиторкою до того, як пішла в монастир у 1944 році у віці 40 років. З 1979 року вона перебувала в будинках для престарілих, а з 2009 року – в будинку в Тулоні.

У 2020 році Рендон сказала французькому радіо, що не уявляє, як дожила до того поважного віку.

Я не знаю, в чому секрет. Тільки Бог може відповісти на це запитання. Я мала багато нещастя в житті, і під час війни 1914-1918 років, коли я була дитиною, я страждала, як і всі інші,

– констатувала вона.

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