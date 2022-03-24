Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. Вона розповіла про файл, який неможливо читати без сліз.

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"Я сьогодні (24 березня – 24 канал) отримала для зустрічей в Сенаті і Конгресі найстрашніший файл, який бачила у своєму житті. Я отримала від ювенальної прокуратури опис зі смертями дітей, з фото, з описом того, як вони загинули", – сказала нардепка.

Євгенія Кравчук наголосила, що вбивства росіянами українських дітей відбуваються саме зараз, коли деякі країни заявляють, що не можуть відмовитись від нафти та газу і "трохи побудуть нейтральними".

Просто неможливо бути нейтральними, коли це відбувається,

– заявила Євгенія Кравчук.

Добро має перемогти зло, – Кравчук

Народна депутатка зазначила, що цей місяць вивів Україну в ТОП історії – про це напишуть книги, знімуть фільми. Навіть у далеких країнах висловлюють захоплення Збройними Силами та українською нацією.

"Ми вчимо наших дітей – добро завжди перемагає зло. Для того, щоб світ і далі був місцем, де є нормальне життя – добро має перемогти зло", – сказала Євгенія Кравчук.

Все, що ми робимо щодня, на інформаційному фронті, в тилу, просто виходячи на роботу в Україні – щоб добро перемогло зло, додала народна депутатка.

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