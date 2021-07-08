Великі жертви всупереч досконалим розробкам: найцікавіше про перші танки у світі

Бронетанкові війська – основна ударна сила сухопутних військ практично всіх великих армій. Попри те, що перші прототипи танків відомі ще з античності, в сучасному вигляді їх почали застосовувати не так давно.

Бойові колісниці, покриті так званою бронею у вигляді щитів, почали використовувати ще в добу античності. Такі конструкції оснащувалися станковими арбалетами і були широко відомі у Китаї та Кореї.

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Також подібну зброю використовували і наприкінці періоду існування Римської імперії. Попри схожість конструкції, всі ці старовинні винаходи мало нагадували сучасний танк.Винайдення бойової машини також приписують вченому Леонардо да Вінчі. Він створив дерев'яний "ящик" на колесах, в якому були облаштовані бійниці для стрільби. Проте такий винахід не став широко вживаним, тож незабаром про нього всі забули.

Перші танки в історії людства

• "Всюдихід"

Коли ж у світі розгорілася Перша світова війна про виготовлення танків задумалися чи не всі країни-учасники бойових дій. Так, у 1914 році головне військово-технічне управління Російської імперії почало розробляти відразу 2 проєкти гусеничних броньованих машин. Найбільш вдалою була оригінальна розробка майстра машинобудівного заводу в Ризі Олександра Пороховщикова.

За його проєктом невдовзі була створена перша в Російській імперії броньована бойова машина відома під назвою "Всюдихід". Попри свій успішний винахід російська армія не була першою, хто використав ці машини у військовій практиці.



Танк "Всюдихід" / Фото Wikipedia

• "Малюк Віллі"

Їх випередили британці. Навесні 1915 року британське Адміралтейство створило так званий "Комітет з сухопутних кораблів". Його метою було побудувати броньовані бойові машини, які б охороняли континентальні берегові бази.

Вже влітку за розробку такої техніки взялася компанія з виробництва сільськогосподарського устаткування "William Foster & Co". У вересні їм вдалося завершити перший екземпляр танка під назвою "Малюк Віллі". Невдовзі працівники вдосконалили бойові машини і випустили нову версію, яка отримала назву "Здоровило Віллі". Останні були затверджені комісією, і вже наступного року 49 таких танків надійшло на озброєння британських військових частин. Вже під час використання їх почали називати "Марк І".



Танк "Марк І" / Фото British Government Photographer

Одна така машина важила 28 тонн, і вміщала екіпаж з восьми осіб. Двоє з них мали керувати військовою технікою, ще двоє – виконували роль стрільців, кожен з яких мав окремого помічника. Окрім того, загальним координуванням військових у танку займався офіцер, у розпорядженні якого було ще двоє механіків. Озброєння у танках варіювалося. Вони містили по дві 57-міліметрові гармати і по 2 або по 4 кулемети калібром 7,7 міліметра.

Недосконалості перших бойових машин

Перебування екіпажу всередині танка було не надто комфортним. Оскільки кабіна не була відділена від двигуна, температура всередині сягала 50 градусів за Цельсієм. Інколи через перегрівання або отруєння чадними газами і випарами танкісти навіть втрачали свідомість. Не вражала й швидкість бойової машини. Танк міг розганятися до 6,5 кілометрів на годину, а запас ходу не перевищував 40 кілометрів.

Від поранень екіпаж захищала броня товщиною 8 міліметрів. Додатково танкістам видавали шкіряні кольчуги і шолом, які мали вберегти їх від можливого потрапляння осколків.

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Попри те, що танки рухалися надзвичайно повільно і навіть не встигали за переміщенням піхоти та попри всі інші недоліки, британська армія все-таки вирішила застосувати техніку на практиці. Це відбулося 15 вересня 1916 року під час битви на Соммі.

Зрештою, броньовані машини зіграли свою незначну роль під час операції, адже одним своїм виглядом наганяли жах на ворожі німецькі оборонні ряди.



Битва на річці Сомма / Фото IMPERIAL WAR MUSEUMS

Трагедія на річці Сомма

Танки у бій були введені не відразу. Сама операція поблизу річки Сомма у Франції розпочалася 1 липня. Англо-французькі війська пішли у наступ на німецькі позиції.

Попри ретельну підготовку союзницьких військ, операція розвивалася у невтішному для них напрямку. Вже в перший день бою було вбито понад 20 тисяч британських солдатів, ще сорок тисяч були поранені. Кожного наступного дня французька й англійська армії втрачали в боях сотні військових.



Солдати під час битви на Соммі / Фото DailyMail

Танки, які вони ввели в битву восени, мали укріпити позиції та допомогти прорватися крізь німецьку оборону. Але навіть ці бойові машини не змогли змінити хід операції. Попри невелику ефективність і недосконалість танків, генерал союзницьких військ не відмовився від подібного озброєння і замовив ще одну партію броньованих всюдиходів.

Операція на Соммі тривала чотири з половиною місяці. В результаті англо-французьким військам вдалося відвоювати близько 300 квадратних кілометрів території. Однак втрати під час битв були трагічними. Вони склали понад 600 тисяч убитими зі сторони союзницьких військ, і понад 450 тисяч – з німецької.

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"Марк IV" як висновок з минулих поразок

Після невдалого досвіду застосування танків британці взялися вдосконалювати бойову машину. Тож згодом було створено нову версію під назвою "Марк IV". Саме ці танки і взяли участь у першому танковому бою. Він відбувся 24 квітня 1918 року у Північній Франції біля містечка Віллер-Бретонне.

До цього часу Німецька імперія вже встигла створити власні танки під назвою A7V. Того дня на полі бою зійшлися три німецькі A7V першої розробки та три вже вдосконалені британські машини "Марк IV".

У розпалі перестрілки одному з британських танків, який був оснащений гарматою, вдалося поцілити і підбити всюдихід супротивника. Після такого влучного пострілу ворожі танкісти вирішили відступити. В бою британські танки також зазнали серйозних ушкоджень. Залишок дня офіцери та механіки по обидві сторони барикад провели ремонтуючи своє новітнє озброєння.



Танк "Марк IV" / Фото Wikipedia

Перша танкова битва була випадковою, із застосуванням невеликої кількості машин і тривала недовго, проте вона показала обом сторонам конфлікту всі переваги та недоліки їхніх винаходів. Жодна армія не відмовилася від використання такого озброєння у військовій практиці.

Надалі танків у запасах ставало все більше, а танкові сутички переростали у справжні баталії. Особливою популярністю ця бойова техніка почала користуватися в період Другої світової війни.