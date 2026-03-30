"Мене це дуже засмутило": журналіст зі США розповів, як пережив зиму в Києві
- Американський журналіст Ейдан Стретч розповів про свою першу зиму у столиці, яка, згідно з його оцінкою, виявилась найважчою за період війни через тривалу відсутність опалення та електрики.
- Стретч записував історії киян, які страждали від атак дронів та проблем в енергетиці, і відзначив, як це впливало на сім'ї.
Зимовий період 2025 – 2026 був чи не найбільш важким за всі роки російсько-української війни. Особливо потерпали жителі Києва, де тривалий час не було в домівках ні електрики, ні опалення. Кияни були змушені спати в теплому одязі, аби зігрітися.
На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив американський репортер CBSnews в Києві Ейдан Стретч, додавши, що особисто відчув цю зиму, адже як раз напередодні її початку вирішив приїхати в столицю України.
Найважча зима в Україні: що хвилювало киян?
Ця зима стала для американського репортера першою в Києві. З його слів, вона буда однією з найважчих за всю війну в Україні. Каже, що в його квартирі не було опалення.
Журналіст зі США протягом тривалого часу записував історії киян у "Пунктах незламності" й наметах по всьому місту. Він зробив висновок, що люди найбільше зосереджувалися на атаках ворожих БпЛА, а також проблемах в енергетиці та пошкоджених об'єктів інфраструктури.
"Те, що тоді особливо зачепило і дуже мене засмутило,це як деякі з цих проблем впливають на сім'ї та їхнє повсякденне життя. Ми зазвичай думаємо про саму війну, але я багато спілкувався з родинами, які нікого через бойові дії не втратили, однак через закриття шкіл взимку вони не мали можливості залишити дітей під наглядом. Тож доводилося залишатися вдома, що порушувало їхній робочий розпорядок", – розповів Стретч.
Він пояснив, що для того, аби зрозуміти, як українці насправді живуть ці чотири роки повномасштабної війни, йому було цікаво приїхати в Україну як раз незадовго до початку зимового сезону. З його слів, дехто з тих, з ким він спілкувався у січні – лютому і хто дуже важко справлявся з реаліями цієї важкої зими, нині з настанням весни оговтався і живе набагато краще.
Зима у Вашингтоні та Києві: в чому головна відмінність?
Ейдан Стретч народився у Вашингтоні. Там буває дуже холодно, як і в Україні. Але, зі слів репортера, різниця в тому, що в США у квартирах є тепло– і електропостачання цілодобово.
Моїй сім'ї було холодно на вулиці, але їй не доводилося спати в зимових куртках чи під важкими ковдрами, як це робила більшість людей в Україні,
– підкреслив Стретч.
Реакція родини на рішення приїхати в Київ
Американський репортер розповів, що його мама була раніше в Україні, вона юристка. На початку 2010 року викладала право у Києві та Харкові. Цей досвід назавжди залишив в неї захоплення українським народом та їх державою. Як тільки він вирішив приїхати в Україну, мати його підтримала, хоча звісно хвилювалася за безпеку свого сина.
Вона переймається тим, що відбувається тут. Після отриманого досвіду в Україні в неї з'явилося багато українських друзів,
– поділився Стретч.
Підсумовуючи, журналіст зі США розповів, що ставлення його родини до американського лідера та оцінка його дій – неоднозначні й змінюються щодня, як і в більшості американців. Він чесно зізнався, що його батьки не є прихильниками чинного президента Дональда Трампа.
Як столиця переживала зиму 2025 – 2026?
На початку січня Росія обстріляла Київ. Внаслідок атаки столиця залишилась без світла, опалення, води. ДТЕК тоді застосовував аварійні відключення електроенергії. В місті розгорнули 18 мобільних котелень, аби подати тепло в медичні заклади. Для людей відкрили понад 1200 "Пунктів незламності".
Згодом ворог знову вгатив по столиці. Зокрема, 20 січня у Києві були перебої з теплопостачанням, без опалення тоді залишалось понад 5 600 будинків і майже 60% абонентів Києва були без світла.
В січні через складну ситуацію в Києві з міста виїхали 600 тисяч жителів. Тоді міський голова столиці Віталій Кличко закликав людей по можливості на період проведення ремонтних робіт переїхати тимчасово жити в інші населені пункти, де хоча б було опалення, адже температура зовнішнього повітря в той час сягала –15 градусів.