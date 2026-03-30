"Мене це дуже засмутило": журналіст зі США розповів, як пережив зиму в Києві

Зимовий період 2025 – 2026 був чи не найбільш важким за всі роки російсько-української війни. Особливо потерпали жителі Києва, де тривалий час не було в домівках ні електрики, ні опалення. Кияни були змушені спати в теплому одязі, аби зігрітися.

На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив американський репортер CBSnews в Києві Ейдан Стретч, додавши, що особисто відчув цю зиму, адже як раз напередодні її початку вирішив приїхати в столицю України.

Найважча зима в Україні: що хвилювало киян?

Ця зима стала для американського репортера першою в Києві. З його слів, вона буда однією з найважчих за всю війну в Україні. Каже, що в його квартирі не було опалення.

Журналіст зі США протягом тривалого часу записував історії киян у "Пунктах незламності" й наметах по всьому місту. Він зробив висновок, що люди найбільше зосереджувалися на атаках ворожих БпЛА, а також проблемах в енергетиці та пошкоджених об'єктів інфраструктури.

"Те, що тоді особливо зачепило і дуже мене засмутило,це як деякі з цих проблем впливають на сім'ї та їхнє повсякденне життя. Ми зазвичай думаємо про саму війну, але я багато спілкувався з родинами, які нікого через бойові дії не втратили, однак через закриття шкіл взимку вони не мали можливості залишити дітей під наглядом. Тож доводилося залишатися вдома, що порушувало їхній робочий розпорядок", – розповів Стретч.

Він пояснив, що для того, аби зрозуміти, як українці насправді живуть ці чотири роки повномасштабної війни, йому було цікаво приїхати в Україну як раз незадовго до початку зимового сезону. З його слів, дехто з тих, з ким він спілкувався у січні – лютому і хто дуже важко справлявся з реаліями цієї важкої зими, нині з настанням весни оговтався і живе набагато краще.

Зима у Вашингтоні та Києві: в чому головна відмінність?

Ейдан Стретч народився у Вашингтоні. Там буває дуже холодно, як і в Україні. Але, зі слів репортера, різниця в тому, що в США у квартирах є тепло– і електропостачання цілодобово.

Моїй сім'ї було холодно на вулиці, але їй не доводилося спати в зимових куртках чи під важкими ковдрами, як це робила більшість людей в Україні,

– підкреслив Стретч.

Реакція родини на рішення приїхати в Київ

Американський репортер розповів, що його мама була раніше в Україні, вона юристка. На початку 2010 року викладала право у Києві та Харкові. Цей досвід назавжди залишив в неї захоплення українським народом та їх державою. Як тільки він вирішив приїхати в Україну, мати його підтримала, хоча звісно хвилювалася за безпеку свого сина.

Вона переймається тим, що відбувається тут. Після отриманого досвіду в Україні в неї з'явилося багато українських друзів,

– поділився Стретч.

Підсумовуючи, журналіст зі США розповів, що ставлення його родини до американського лідера та оцінка його дій – неоднозначні й змінюються щодня, як і в більшості американців. Він чесно зізнався, що його батьки не є прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

Як столиця переживала зиму 2025 – 2026?