Зокрема, вже розпочато роботи з переміщення частини енергетичного обладнання під землю для підвищення його захищеності. Про це в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Якщо брати до уваги, скільки побудовано нових децентралізованих потужностей у рамках міста, то виявляється, що абсолютні цифри все одно будуть найбільші в Києві", – заявив Олександр Харченко.

Водночас він підкреслив, що ключовим завданням залишається відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей. На його думку, розвиток децентралізованої генерації та створення резервних джерел живлення мають відбуватися паралельно з відбудовою основних енергетичних об’єктів.

Без відновлення ТЕЦ Київ відчуватиме серйозні проблеми. Тому це є короткотерміновим безальтернативним сценарієм. Але одночасно має відбуватися інтенсивний процес інвестування нових теплових і когенераційних потужностей, щоб зарезервувати теплові зони, які зараз під відповідальністю ТЕЦ, і мати змогу перейти на інше джерело, якщо вона буде уражена,

– пояснив він.

Окремо експерт звернув увагу на ще один напрям підвищення стійкості – поступове розміщення енергетичних об’єктів під землею. За його словами, цей процес є фінансово затратним і тривалим, однак у нинішніх умовах – фактично неминучим.

"Це дуже дорого, що реально сповільнює і здорожчує процес. Але крок за кроком це робитиметься неминуче. В принципі, нам доведеться переводити енергосистему у максимально безпечний формат. Тобто будувати нові потужності виключно захищеними, переносити існуючі об’єкти і поступово створювати підземну або напівпідземну з другим рівнем фортифікації енергетичну систему. Але треба розуміти, що йдеться про мільярди коштів і роки. Багато чого вже зроблено. Якби ні, в частині високовольтних мереж ми б уже просто не мали електрики", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що 10 березня Київрада на позачерговому засіданні підтримала план енергостійкості столиці. Документ отримав 92 голоси депутатів. Як зазначав міський голова Віталій Кличко, його розробили з урахуванням викликів, з якими місто зіткнулося протягом попереднього опалювального сезону.