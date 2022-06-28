Найважче на Луганщині та Харківщині, ворог за добу застосував 45 тисяч боєприпасів, – Залужний

Триває 125 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Найзапекліші бої нині точаться на півночі Луганської та Харківської областей.

Лише за минулу добу російські окупанти у цих районах бойових дій застосували 45 тисяч артилерійських боєприпасів. Про оперативну ситуацію на фронті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у ніч проти 28 червня поінформував американського та британського колег Марка Міллі та Тоні Радакіна.

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Залужний про оперативну ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ провів телефонні розмови з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

Валерій Залужний наголосив у розмовах з колегами на тому, що Росія демонструє неабияку зухвалість у завданні ракетних ударів по території нашої держави:

4 дні тому російські окупанти із різних платформ базування випустили 53 крилаті ракети ;

; 3 дні тому – 26 ракет;

2 дні тому – майже 40 ;

; минулої доби – 12.

Головнокомандувач Збройних Сил України також поінформував іноземних військових високопосадовців щодо актуальної ситуації на фронті. За його словами, нині район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра, у районі населеного пункту Василівка.

При цьому найбільш інтенсивні бої тривають на півночі Луганської та Харківської областей:

У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів. Ситуація дуже складна, але контрольована,

– зазначив Залужний.

До слова, Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що на нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив з часів Другої світової. За його словами, ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей, тому ворога потрібно знищити тут і зараз, адже інакше він не зупиниться.

І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни,

– підсумував Валерій Залужний.

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