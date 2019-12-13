Найєм і його адвокатська компанія не захищатимуть у суді підозрюваних у вбивстві Шеремета

Адвокат Масі Найєм та компанія "Міллер", засновником якої він є, не захищатимуть у суді підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Щоправда, 12 грудня адвокати компанії забезпечували дотримання закону під час слідчих дій стосовно затриманих.

Про це мовиться на фейсбук-сторінці адвокатської компанії "Міллер".

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Адвокатське об’єднання "Міллер" не захищає і не захищатиме у майбутньому підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – друга засновника та адвоката компанії Масі Найєма,

– мовиться у зверненні.

Зазначається, що оскільки Павло Шеремет був другом Найєма, це унеможливлює захист будь-кого з підозрюваних, оскільки йтиметься про конфлікт інтересів.

У компанії додають: адвокати "Міллера" не входили у справу на стороні захисту підозрюваних, а лише забезпечили дотримання закону під час проведення слідчих дій у підозрюваного Андрія Антоненка. Той скористався своїм правом та звернувся до компанії по правову допомогу під час обшуку та вручення йому підозри.

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Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлія Кузьменко,

• Андрій Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Інна Грищенко.

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

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