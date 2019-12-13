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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Найєм і його адвокатська компанія не захищатимуть у суді підозрюваних у вбивстві Шеремета

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      Масі Найєм / фото з соцмереж

      Адвокат Масі Найєм та компанія "Міллер", засновником якої він є, не захищатимуть у суді підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Щоправда, 12 грудня адвокати компанії забезпечували дотримання закону під час слідчих дій стосовно затриманих.

      Про це мовиться на фейсбук-сторінці адвокатської компанії "Міллер".

      Актуально: Підозрюваним у вбивстві Шеремета обиратимуть запобіжний захід 13 грудня: що відбувається зараз

      Адвокатське об’єднання "Міллер" не захищає і не захищатиме у майбутньому підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – друга засновника та адвоката компанії Масі Найєма,
      – мовиться у зверненні.

      Зазначається, що оскільки Павло Шеремет був другом Найєма, це унеможливлює захист будь-кого з підозрюваних, оскільки йтиметься про конфлікт інтересів.

      У компанії додають: адвокати "Міллера" не входили у справу на стороні захисту підозрюваних, а лише забезпечили дотримання закону під час проведення слідчих дій у підозрюваного Андрія Антоненка. Той скористався своїм правом та звернувся до компанії по правову допомогу під час обшуку та вручення йому підозри.

      До теми: Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

      Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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