Найєм і його адвокатська компанія не захищатимуть у суді підозрюваних у вбивстві Шеремета
Адвокат Масі Найєм та компанія "Міллер", засновником якої він є, не захищатимуть у суді підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Щоправда, 12 грудня адвокати компанії забезпечували дотримання закону під час слідчих дій стосовно затриманих.
Про це мовиться на фейсбук-сторінці адвокатської компанії "Міллер".
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Адвокатське об’єднання "Міллер" не захищає і не захищатиме у майбутньому підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – друга засновника та адвоката компанії Масі Найєма,
– мовиться у зверненні.
Зазначається, що оскільки Павло Шеремет був другом Найєма, це унеможливлює захист будь-кого з підозрюваних, оскільки йтиметься про конфлікт інтересів.
У компанії додають: адвокати "Міллера" не входили у справу на стороні захисту підозрюваних, а лише забезпечили дотримання закону під час проведення слідчих дій у підозрюваного Андрія Антоненка. Той скористався своїм правом та звернувся до компанії по правову допомогу під час обшуку та вручення йому підозри.
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Що відомо про вбивство Павла Шеремета:
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.
Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлія Кузьменко,
• Андрій Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Інна Грищенко.
Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.
Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.
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