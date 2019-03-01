Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?

Фракція Блок Петра Порошенка поменшала на трьох нардепів. З пропрезидентської групи в парламенті вийшли Мустафа Наєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.

Варто зазначити, що останні роки вони лише формально вважалися членами БПП, адже були в досить жорсткій опозиції до президента та постійно його критикували. Тому й за законопроекти у Верховній Раді ця трійця голосувала на власний розсуд, а не за наказом партії, як робили це решта БППшників. Нагадаю, що усі троє до Революції гідності були журналістами й після перемоги Майдану вирішили піти в політику.

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Напередодні парламентських виборів 2014 року самі запропонували Петру Порошенку свої кандидатури, їх тоді включили у список БПП й саме за ним ця трійця і пройшла до Верховної Ради. Але досить швидко вони узялися критикувати те, що робить президент і те, що він не робить, а мав би робити. Попри це Наєм, Заліщук та Лещекно все ж таки залишалися у БПП. Пояснювали це тим, що депутатський мандат дає їм більше можливостей працювати на користь країни.

Але тепер, за півроку до того, як термін повноважень нинішньої Верховної Ради вже спливе троє членів "ДемАльянсу" написали заяви про вихід із фракції і просять їх виключити. Саме просять, бо хочуть зберегти свої мандати. Адже якби вони просто оголосили, що самі виходять – мали б і депутатський мандат скласти.

Причини такого свого рішення пояснювали у Facebook. Наєм написав, що давно вже перебуває із президентськими силами по різні боки цінностних барикад й не хоче брати участі у контрреволюції. Напевно натякаює таким чином на скасування Конституційним судом закону про "незаконне збагачення" й повний відкат країни у боротьбі з корупцією.

В свою чергу Світлана Заліщук була більш відвертою й напряму обвинуватила БПП у причетності до розкрадання армії. Зазначу, що Наєм, Заліщук та Лещенко позиціонували себе як ярі антикорупціонери – у Верховній Раді вони лобіювали усі ті законопроекти, що мали б сприяти боротьбі із хабарництвом серед можновладців. Також вони брали участь у люстраціях чиновників та ментів часів Януковича, допомагали створенню Нацполіції, НАБУ та антикорупційного суду. Активно вимагали розслідувань та притягнення до відповідальності депутатів-хабарників та замовників нападів на активістів і журналістів. Скандал із Гладковським – найближчим товаришем Порошенка, якого обвинуватили у збагачення на запчастинах для армії, й скасування Конституційним судом покарання українським можновладцям за незаконне збагачення, мабуть, і стало останньою краплею.

Натомість нині вони активно просувають свій спільний громадсько-політичний рух, що зветься "Дій з нами", зокрема, їздять регіонами й намагаються залучити до себе активістів та підприємців. Не виключаю, що це все із прицілом на осінні парламентські вибори.

Та чи переросте цей рух у впізнавану українцями партію, чи здолає вона мінімальний прохідний бар'єр, щоб дати своїм засновникам місця у новому парламенті – щодо цього є певні сумніви…

Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?

Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.



Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.