Найжорсткіша ситуація, – Веніславський назвав міста-цілі окупантів

Збройні Сили України продемонстрували, що окупанти не матимуть тих успіхів, які змалювали у своїй хворобливій уяві. Водночас росіяни досі жадають захопити українські міста.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат та член комітету Верховної Ради з питань безпеки Федір Веніславський. Він зазначив, що окупанти встановили для себе кілька міст-цілей в Україні.

Зверніть увагу Окупанти послаблюють свої позиції в районі Ізюма та концентрують сили в напрямку Донбасу

Ситуація у гарячих точках контрольована, – Веніславський

"Звичайно, найбільш жорстка ситуація на сьогодні – це Слобожанський, Південно-Східний напрямок. На Південному, зрозуміло, їхніми цілями є Одеса, Миколаїв", – сказав Федір Веніславський.

Серед цілей російських загарбників – Харків. На Сході наші ЗСУ ведуть боротьбу з ворогом у Донецькій та Луганській областях.

Це найбільш гарячі точки, але там ситуація контрольована,

– заявив Веніславський.

Депутат наголосив, що оборона Одеси дуже потужна як з боку моря, так і з суходолу. Наші сили зосереджені й на Чернігівському напрямку.

На жаль, через зрадників тимчасово втрачено Ізюм, для окупантів це важливе місто, тому що тепер вони намагаються діяти у напрямку на Слов'янськ. В цілому українські захисники демонструють, що вміють бити ворога і далі, за словами Веніславського, буде "цікавіше".

Зауважте – Веніславський про вибухи у Бєлгороді: дивіться відео