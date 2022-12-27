2 роки колонії за опудало Лукашенка, 11 – за багаття на рейках: найжорстокіші вироки у Білорусі

Білоруські журналісти зібрали найжорстокіші вироки у Білорусі 2022 року у політичних справах. Частина з них – притягнуті за вуха, у всіх – перевищені терміни покарання.

Самопроголоушений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається втримати владу і боїться навіть найменших проявів непокори. Активістам "шиють справи" за тероризм, навіть якщо вони не встигли нічого зробити. Їхніх адвокатів теж кидають за грати.

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Найжорстокіші вироки Білорусі 2022 року

Справа Автуховича – від 6 років за захований ноутбук, до 25 – за теракт та змову

У жовтні суддя Максим Філатов у Гродно ухвалив вирок у справі "групи Автуховича", обвинуваченими проходили 12 осіб. Миколу Автуховича засудили до 25 років колонії. За версією звинувачення, він запасся зброєю, частину якого нібито придбав в Україні, облаштував кілька "схованок", пошкодив машини двох силовиків (одну спалив, іншу підірвав), а також підпалив недобудований будинок одного з них. Автуховича звинуватили за 10 статтями, у тому числі у змові з метою захоплення влади, держзраді, закликах завдавати шкоди нацбезпеці, створенню злочинної організації, розпалюванню ворожнечі та теракті.

Разом із ним засудили сім'ю друзів, у яких гостював Автухович – Сергія, Любов та Павла Резановичів:

Священика Сергія Резановича звинуватили у зберіганні зброї та участі у злочинній групі. Його засудили до 16 років позбавлення волі.За версією слідства, його дружина Любов допомагала збирати інформацію про силовиків. Вирок – 15 років колонії. Їхній син Павло отримав 19 років колонії за використання бази МВС при підготовці терактів.

Ще одного знайомого Миколу Автуховича, Павла Саву, звинуватили у створенні злочинної групи та скоєнні теракту. Його засудили до 19 років колонії.

Володимира Гундаря, знайомого Автуховича, звинуватили у тому, що він брав участь у створенні злочинної групи та допомагав Автуховичу шукати зброю в Україні. Гундар отримав 18 років колонії.

Пенсіонерка Галина Дербиш за версією слідства допомогла Автуховичу спланувати підрив машини омоновця. Її засудили до 20 років колонії.

Віктор Снігур, ще один давній знайомий Автуховича, за версією слідства, організував "незаконні коридори для перевезення з України боєприпасів та вибухових речовин". Його засудили до 19 років колонії.

Ольгу Майорову, яка за версією звинувачення вела телеграм-канал Автуховича, засудили до 20 років позбавлення волі.

Ірина Горячкіна, яка нібито допомогла Автуховичу сховати ноутбук, отримала 6 років та 1 місяць колонії.

Ірина Мельхер, подруга Резановичів, запропонувала Автуховичу вчинити теракт проти кількох міліціонерів, назвавши йому їхні імена, а також брала участь у протестному хороводі в Бресті. Її засудили до 17 років позбавлення волі. Її синові Антону Мельхеру теж звинувачують у протестному "хороводі" в Бресті, він отримав 2,5 роки колонії.

В'ячеслав Малейчук – 22 роки колонії за підготовку вибухів

30 травня Мінський облсуд засудив мешканця Пінська В'ячеслава Малейчука до 22 років позбавлення волі. Його звинуватили у підготовці актів тероризму: за матеріалами справи він заклав саморобні вибухові пристрої у Борисівському районі та Мінську у 2021 році. За версією звинувачення, вказівки, як діяти, він отримував від BYPOL.

Суд визнав його винним у замаху на акт тероризму, пов'язаному з убивством людини, незаконних дій щодо вибухових та горючих речовин. Прокуратура використовує формулювання "пов'язаної із вбивством людини", проте більше жодної інформації про вбивство немає.

Справа ВДСБ – від 13 до 20 років за замах на Азаренка, вибухи та підпал

У справі "Загонів цивільної самооборони" проходили п'ятеро обвинувачених:

Одного з них, Дмитра Сосновського, звинуватили у замаху на пропагандиста Азаренка та створенні екстремістського формування (телеграм-канал "Гідра"). Його засудили до 20 років позбавлення волі.

Вадима Гулевича та Олексія Глотова звинуватили у тому, що вони проникли на територію військового об'єкту у Вілейському районі (43 радіостанції військової частини 49390 Міноборони РФ) та скоїли два вибухи. Для проникнення обвинувачені використали інформацію, зібрану Олексієм Глотовим та Кирилом Ашурком. У результаті Глотову суд призначив 20 років колонії, Гулевичу – 18 років, а Ашурку – 13 років.

Наталію Матвєєву, ще одну учасницю ВДСБ, звинуватили у тому, що вона мала намір підпалити службову техніку на території Березинського лісгоспу. Суд засудив її до 14 років колонії.

"Революційна дія" – від 5 до 17 років за створення екстремістського формування та підпал податкової

Мінміськсуд 6 вересня засудив фігурантів справи "Революційної дії" на строк від 5 до 17 років колонії. Олександру Францкевичу суд призначив 17 років колонії, Акіхіро Гаєвському-Ханада – 16, Марфі Рабковій – 15, Олексію Головку – 12, Павлу Шпетному, Микиті Дранцю, Олександру Козлянку, Андрію Чепюку – по 6, Андрію Марачу та Данилу Чулю – по 5 років колонії. Фігурантів звинувачували за десятьма статтями, серед яких створення та участь у злочинній організації та створення екстремістського формування.

Слідство стверджує, що з 2005 по 2020 рік невстановлені особи за участю 31-річного анархіста Олександра Францкевича та 26-річної правозахисниці Марфи Рабкової об'єднали "ряд організованих злочинних груп": "Революційна дія", "Народна самооборона". Ці об'єднання, за версією слідства, увійшли до складу міжнародної злочинної організації.

За даними слідства, Францкевич та Рабкова були організаторами підпалу податкової інспекції Гомельського району у березні 2017 року з використанням "коктейлів Молотова". Після суду над фігурантами справи "Революційної дії" затримали адвокатів засуджених.

16 років колонії за підпал двох пунктів BelToll

Суд Борисовського району засудив 34-річного місцевого мешканця Іллю Трубіна до 16 років колонії за звинуваченням у підпалах двох контрольних пунктів системи збору плати за проїзд BelToll. Трубіна звинувачували за трьома статтями КК: акт тероризму та повторний теракт, незаконні дії щодо зброї, а також незаконні дії з горючими речовинами.

За версією звинувачення, 1 грудня 2020 року та 29 січня 2021 року Трубін підпалив два пункти BelToll, чим завдав збитків на більш ніж 450 000 рублів. За даними журналістів, у минулому Трубін працював співробітником КДБ.

Від 2 до 16 років за опудало Лукашенка та предмет, "схожий на вибуховий пристрій"

У серпні 2022 року суд Бобруйська та Бобруйського району ухвалив вирок п'ятьом місцевим жителям. Костянтина Єрмаловича суд засудив до 16 років позбавлення волі, Віталія Мінкевича – до 15. А Ігорю Козлову призначили 14 років колонії, Надії Полькіній – 2 роки. Наталі Кед суд призначив 2 роки домашнього арешту.

Суддя Наталія Агладкова визнала Козлова, Єрмоловича, Мінкевича винними у створенні терористичної організації чи участі в ній, акті тероризму, загрозі акту тероризму та образі Лукашенка. Наталю Кед та Надію Полькіну визнали винними лише в образі Лукашенка.

Усіх фігурантів звинуватили у підпалі опудала Лукашенка у березні 2021 року, а Козлова, Єрмоловича та Мінкевича також у діях "терористичного характеру" влітку та восени 2021 року. Тоді УВС Могилівського облвиконкому заявило, що біля залізничної станції знайшли предмет, схожий на вибуховий пристрій. Подібні предмети знайшли співробітники залізниці біля станцій Титівка, Бабине та продавці "Табакарки" у Бобруйску.

16 років "рейковому партизану", якому стріляли по колінах

Суд у закритому режимі засудив "рейкового партизана" Віталя Мельника до 16 років колонії. Мельника звинуватили в акті тероризму, навмисному приведенні в непридатний стан залізничних колій з метою акту тероризму, образі Лукашенка, незаконне придбання та зберіганні вогнепальної зброї.

За версією Генпрокуратури, у березні він підпалив релейну шафу на залізничному перегоні Новосади-Борисів. При затриманні йому вистрілили в обидві ноги. У МВС заявили, що це "обґрунтовано через реальну загрозу збройного опору".

15 років колонії за проколоті шини та згорілий автомобіль

30 червня суд засудив гомельчанина, громадянина Росії Андрія Поднебного до 15 років колонії. Судили гомельчанина за трьома статтями: керівництво екстремістським формуванням, замах на знищення чужого майна загальнонебезпечним способом та акти тероризму.

Як стверджувало слідство, у листопаді 2021 року він проник у транспортне депо і проколов шини 39 тролейбусів, а також керував "екстремістським" телеграм-каналом. Крім цього, за версією звинувачення, Поднебний облив горючою рідиною автомобіль, що належить силовику, і підпалив його.

15 років колонії "рейковому партизану" за "теракт", якого не сталося

Вітебський облсуд 16 вересня засудив 50-річного екс-співробітника "Білоруської чыгунки" Сергія Коновалова до 15 років колонії за звинуваченням у підготовці теракту.

Коновалова визнали винним у розпалюванні ворожнечі, приготуванні до теракту та навмисному приведенні шляхів сполучення в непридатність. Суд у справі був закритим, тому подробиці звинувачення невідомі, раніше у МВС повідомляли, що він нібито планував вивести з ладу системи, які відповідають за безпеку руху.

Справа "Бусла ляцяць" – від 8,5 до 15 років за пошкодження машини та каміння у вікно

Мінський міський суд засудив шістьох обвинувачених у справі об'єднання "Бусли ляцяць" до позбавлення волі на строк від 8,5 до 15 років. Обвинувачених Андрія Будая та Олексія Гамезу засудили до 15 та 14,5 років колонії відповідно. Олексія Іванісова засудили до 14 років колонії, а Олександра Муравйова та Олександра Сидоренка – до 12 та 8 років колонії відповідно. Миколу Бібліса засудили до 8,5 років колонії.

Згідно з обвинуваченням, учасники групи облили фарбою та пробили шини автомобіля судді Мінської області, пошкодили колеса машини, що належить співробітнику "СБ. Білорусь сьогодні", кинули каміння у вікно квартири співробітника мінської прокуратури та провладної громадської активістки, пошкодили систему відеоспостереження у Фрунзенському районі.

Денис Івашин – 13 років та 1 місяць колонії за "держззраду"

Гродненський облсуд 14 вересня засудив журналіста Дениса Івашина до 13 років та 1 місяця колонії в умовах посиленого режиму за звинуваченням у втручанні у діяльність міліціонера та зраді державі. Суд у справі проти журналіста був закритим, подробиці процесу невідомі. Журналіста затримали у кримінальній справі 12 березня 2021 року. КДБ вважає, що він співпрацював із українськими спецслужбами: у своїх публікаціях "регулярно здійснював інформаційні вкидання щодо так званих ворожих дій Росії щодо України та Білорусі".

Івашин публікував розслідування на сайті InformNapalm та в газеті "Новое время". Він розповідав, як журналісти ідентифікували колишніх співробітників українського спецпідрозділу "Беркут", які брали участь у розгонах білоруських протестів у лавах білоруського ОМОНу. 4 березня, за два тижні до його затримання, вийшла третина розслідування.

12 років колонії за пляшки із запальною сумішшю

Суд у Барановичах 23 червня засудив місцевого жителя Дмитра Нешту до 12 років колонії за звинуваченням у "акті тероризму". Його засудили за незаконні дії щодо предметів із горючими речовинами, а також за акт тероризму.

За версією слідства, Нешта 26 вересня 2020 виготовив у гаражі три "коктейлі Молотова", підпалив їх і кинув на територію автомобільної стоянки біля військової частини 7404.

11 років екс-слідчому, який допомагав силовикам у перенавченні

Мінський міськсуд 26 грудня засудив екс-слідчого Євгена Юшкевича до 11 років колонії. Його визнали винним у грубому порушенні порядку, масових заворушеннях та розпалюванні ворожнечі.

Юшкевич кілька років працював у Слідчому комітеті. Влітку 2020 року, вже працюючи в IT, він став одним із засновників проекту ByChange за допомогою в навчанні та перепідготовці силовиків, чиновників та інших громадян Білорусі, які втратили роботу через свої політичні погляди.

11 років за "злив" особистих даних

8 лютого суд у Мінську засудив двох колишніх співробітників компанії "Белтелеком", Олексія Бичковського та Артема Пархамовича, до 11 років колонії за "злив" у соцмережі особистих даних більш ніж 200 силовиків, суддів та журналістів, які потім зазнали буллінгу. Їх судили за вісьмома статтями Кримінального кодексу, серед яких допомога у розпалюванні соціальної ворожнечі, неправомірне заволодіння комп'ютерною інформацією.

11 років колонії за багаття на рейках

Мінський районний суд 17 жовтня засудив жителя Стовпців Сергія Глібку до 11 років колонії в умовах посиленого режиму за звинуваченням у тероризмі та навмисному приведенні залізничних колій у непридатність за розпалене на рейках багаття. У березні Сергій Глібка розпалив багаття безпосередньо перед проїздом пасажирського поїзда, бригада якого не встигла своєчасно загальмувати, тож поїзд проїхав просто над вогнем.

Згідно з обвинуваченням, дії Глібки створили "реальну загрозу настання тяжких наслідків", у тому числі загибелі або травмування людей. Причиною розпалювання багаття, за версією слідства, став "вплив деструктивних телеграм-каналів".

11 років колонії за те, що "виразив готовність" здійснити диверсію на залізниці

Могилівський обласний суд 12 жовтня засудив жителя Осиповичів Олексія Шишковця до 11 років колонії за статтями про тероризм та участь на території іноземної держави у збройному формуванні або конфлікті. Подробиць у справі Шишківця відомо мало. МВС Білорусі писало, що на початку 2022 року Шишковець увійшов до складу BYPOL, "авторизувався в мобілізаційному чат-боті для здійснення протиправних дій у Білорусі" та керував дворовим чатом. Мовляв, там він "висловив активну готовність сприяти акціям прямої дії на об'єктах залізниці в районі міста Осиповичі з метою проведення диверсій та недопущення просування ешелонів з військовою технікою".

Від 2,5 до 11 років колонії у справі про "держпереворот"

Мінський облсуд 5 вересня виніс вироки п'ятьом обвинуваченим у справі про держпереворот:

Юриста Юрія Зенковича суд засудив до 11 років колонії. Його судили судили за статтями про змову з метою захоплення влади, створення екстремістського формування, закликів до захоплення влади та розпалювання ворожнечі та ворожнечі.

Голову БНФ Григорія Костусєва та політолога Олександра Федуту засудили до 10 років позбавлення волі. Обом звинувачували змову з метою захоплення влади.

Ще двом обвинуваченим – далекобійнику Денису Кравчуку та бухгалтеру Ользі Голубович суд призначив по 2,5 роки колонії за грубе порушення порядку.

Нібито вони за підтримки "американських спецслужб планували державний переворот, вбивство Олександра Лукашенка та всієї його родини".

10 років колонії за написи на стінах та листівки

Міноблсуд засудив жителя Солігорська Олега Гаврилова на 10 років позбавлення волі. Разом із ним судили його знайомих Олександра та Тетяну Бірулю, їх засудили до 6 років колонії, а також Сергія Пасюка, йому присудили 5,5 років позбавлення волі. Солігорчан звинуватили у наклепі на а Олександра Лукашенка, псуванні майна, розпалюванні ворожнечі, діях проти нацбезпеки та сприянні екстремістській діяльності. Все через те, що у січні 2021 року він купив та надав Олександру та Тетяні Бірулі аерозольні балончики з фарбою. На стіні одного з будинків вони нанесли напис, у якому "звинуватили в особливо тяжкому злочині" Олександра Лукашенка.

Також слідство стверджує, що Гаврилов разом із приятелем Сергієм Пасюком розповсюджували у Солігорську листівки та іншу друковану продукцію із "закликами до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу та інших злочинів проти нацбезпеки".

10 років колонії за відеоролики

30 вересня Брестський обласний суд засудив до 10 років колонії Дениса Сальмановича, якого назвав головним візуальним редактором роликів Супраціва. Його звинуватили за п'ятьма статтями КК – створення терористичної організації чи участь у ній, створення екстремістського формування чи участь у ньому, грубе порушення порядку, розпалювання ворожнечі, заклики проти нацбезпеки.

У "покаянному" відео, опублікованому силовиками, Сальманович сказав, що затриманий через те, що "перебував у деструктивних телеграм-каналах", "співпрацював із "Бусли ляцяць" та брав участь в акціях протесту у 2020 році.

10 років за підпал машини голови комітету судекспертиз

Суд Центрального району Мінська засудив 23-річного Антона Лисова на 10 років позбавлення волі у справі про пошкодження чужого майна. Разом із ним судили 19-річного Захара Таразевича, його засудили до 7,5 років колонії. Їх визнали винними у підпалі автомобіля голови комітету судекспертиз Олексія Волкова.

10 років за спробу підпалити дачу

У березні Мінський облсуд засудив 39-річного мінчанина Олександра Зайцева до 10 років колонії за звинуваченням у замаху на теракт за спробу підпалу голови Верховного суду Валентина Сукало. Мінчанина затримали 22 серпня 2021 року біля дачі Сукало під час спроби підпалу. У звинуваченні вказано, що Зайцев "не зміг довести свій намір до кінця, оскільки правоохоронці вчасно припинили протиправні дії, чим забезпечили громадську безпеку".

10 років колонії за сливи розмов Баскова та Ейсмонт

Мінський міськсуд засудив до 10 років колонії колишнього підполковника КДБ Олексія Храловича за звинуваченням у зраді державі. Нібито він передав записи телефонних розмов Наталії Ейсмонт із помічником Лукашенка Миколою Латишенко та головою федерації хокею Дмитром Басковим телеграм-каналу Nexta.

Ще трьох білоруських "рейкових партизанів" засудили на понад 20 років

27 грудня "рейкових партизанів" Дениса Дікуна, Дмитра Равіча та Олега Молчанова засудили до 23, 22 та 21 року тюремного ув'язнення.