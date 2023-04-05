Понад усе хоче жити: львівському активісту зі СМА терміново потрібні гроші на лікування

Назар Гусаков – львівський громадський активіст, який усе життя бореться зі спінальною м'язовою атрофією. Лікування дуже дороговартісне, тому для цього відкрито збір коштів.

Лікування Назара щороку обходиться у 10 мільйонів гривень. У свій день народження 31 березня активіст мав би оплатити лікування за наступний місяць, однак зібрати вдалося тільки 100 000 гривень.

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Як допомогти Назару

Назар Гусаков роками працює на те, аби зробити Львів більш інклюзивним містом. Його активна громадська діяльність поєднується з постійним лікуванням, на яке потрібні чималі кошти.

Кожна ваша гривня може допомогти Назару, адже понад усе він хоче жити і працювати далі.

Якщо ви хочете допомогти Назару, то можете переказати кошти наступними способами:

переказом на монобанку;

на картку монобанку – 4441 1144 2797 8869 або на додаткову картку 4868 2001 0050 8596;

на картку "Приватбанку" – 4149 6293 0105 4110 (Артем Кобилинський) чи 4149 4993 9073 4604 (Вікторія Харітонова);

Крипта (trc20) — TJnvmVQToE3xsJH43iPPUtPw7EdQuRw9X1 0xc46b83c853431362dc7b0cd4736610fa6cc69515 ERC-20

PayPal — razan@hotpoint.org.ua

Для банківського переказу:

Отримувач Гусаков Назарій Олегович

IBAN UA853220010000026208305496967

ІПН/ЄДРПОУ 3443017794

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