Підозрюють шахрайство: поліція розпочала відразу два кримінальні провадження проти Гусакова

Поліція розслідує можливе шахрайство під час збору коштів на лікування активіста Назара Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію. У мережі розгорівся скандал через те, що чоловік не звітує про зібрані та витрачені гроші.

Назару Гусакову необхідний дорогий препарат для лікування СМА, але під прикриттям благодійності, на думку деяких громадян, може бути шахрайство. Про це пише 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Поліція вивчає збір коштів на лікування Назара Гусакова й можливе шахрайство

Назар Гусаков – львівський громадський активіст – з 2023 року збирає гроші на критично важливі ліки. Інформацію про допомогу чоловікові поширювали журналісти та лідери думок.

Однак 17 червня користувачі масово поширювали занепокоєння через те, що активіст не звітує про зібрані кошти. Про це повідомила дівчина, яка задонатила на збір Назарія. Вона попросила звіт, на що чоловік обурився і сказав, що зробить це як виняток.

Гусаков для збору коштів, ймовірно, використав щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. У Назар був криптогаманець з 2,7 мільйонами доларів. Хлопець за весь час прозвітував лише одним чеком на 1,5 мільйона гривень. Він просив перевести таку суму саме на криптогаманець, щоб нібито купити ліки за кордоном.

Користувачі мережі також запідозрили, що фото препарату створене у фотошопі. Лікарі ж кажуть, що Назар забезпечений ліками, він отримує від міської влади по три флакони ліків на місяць.

Враховуючи це, правоохоронці розпочали кримінальні провадження через можливе шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі триває визначення потерпілих від дій активіста, а також його місце перебування та людей, які йому допомагали. Адже відомо, що Гусаков виїхав за кордон.

У Monobank відреагували на скандал

Власник Monobank Олег Гороховський зазначив, що ситуація, яка склалася зі збором коштів для Назара Гусакова, дещо погіршила репутацію банку. Гороховський каже, що чоловік збирав кошти на МоноБанку та на рахунки Привату.

Наразі схоже, що він обманював і використав гроші не за призначенням. Мені складно тут оцінювати і виступати арбітром. Я одного разу поділився його збором у себе в каналі на прохання друга. Із Назарієм особисто не знайомий і ніколи не спілкувався,

– написав власник Monobank.

Гороховський також повідомив, що менеджери банку не сприяли Гусакову в проведенні зборів, не допомагали знімати гроші. Банк проводить додаткове розслідування щодо порушень та вивчається, що можна змінити, аби підвищити прозорість зборів. Подальші списання з Банки Назарія Гусакова відбуватимуться лише після виставлених рахунків за лікування.