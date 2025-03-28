Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: на фронті загинув історик Назар Олещук

Росія продовжує вбити українських захисників. У боях на Донеччині загинув історик Назар Олещук.

Воїну навіки залишиться 33 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну академію наук України.

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Що відомо про Назара Олещука

Назар Олещук народився в селі Вишневе П'ятихатського району, що на Дніпропетровщині. Майбутній український захисник навчався на бакалавраті історичного факультету за спеціальністю "Історія", а на магістратурі – за спеціальністю "Архівознавство" Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Назар Олещук навчався за спеціальністю "Історія" / Фото з соцмереж НАН України

Студентське життя Назара відзначилося конференціями та науковими здобутками: Шевченківська весна, Одеські та Каразінські читання, друге та перше місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт,

– каже колега загиблого Тарас Чухліб.

Варто зазначити, що у 2015-2018 роках Назар Олещук навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН. Згодом він жив і вів успішний бізнес у Польщі.

У Вишнівській громаді кажуть, що воїн був гордістю своєї родини, йому вдалося з відзнакою закінчити ДНУ ім. Гончара. Окрім цього, чоловік вільно володів декількома мовами та публікував наукові статті.

Після повномасштабного вторгнення Росії на українські землі Назар повернувся додому та став на захист держави. Він був молодшим сержантом ЗСУ та служив у 87-му окремому аеромобільному батальйоні, який згодом перейменували на 3-тю батальйонно-тактичну групу 80-ї ОДШБр.

Військовий загинув 22 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. У нього залишилася мама, сестра та брат-близнюк. Чин похорону відбувся 27 березня у рідному селі Героя.

Додамо, що раніше на Донеччині також загинув 21-річний український захисник Микола Сіренко. Хлопець долучився до підрозділу "Азов" ще у 2023 році.