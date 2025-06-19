Львів'янин з СМА Назарій Гусаков вперше відреагував на звинувачення у шахрайстві

Львів'янина з СМА Назарія Гусакова запідозрили у махінаціях зі зборами для свого лікування. Він відреагував на скандал.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Зниклі безвісти під час війни: як їх шукають і що слід знати рідним, аби не потрапити до шахраїв

Львів'янин з СМА прокоментував витрати коштів і скільки йому треба ліків

Назарій Гусаков розповів, що багато ліків купляв неофіційно.

Я завжди шукав, де міг. Воно не куплялося офіційно. Десь якісь мені банки, хтось допомагав, мав економ запас і я купував. Десь були вже закінчувались дати й щоби не викидати, людям часто потрібна та сама реабілітація, як мені, тому що одне Еврісді нічого не дає,

– каже Назарій.

За його словами, він отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, але його потреба – орієнтовно 40 флаконів.

Так виходить, що останні два-три дні кожного місяця не хватає з банки препарату. Ти маєш відкрити четверту. Тому 12 місяців, ну, не будемо рахувати по чотири банки препарату, тому що це вийде 48. Ну, нехай порахуємо 40, 40 банок препарату на рік,

– зазначає Назарій.

Чоловік каже, що минулоріч йому не вистачило 12 флаконів препарату, і саме цю кількість він докупив. Назарій переконує, що кошти йшли на його лікування, реабілітацію, побутові потреби тощо.

Назарій Гусаков каже, що гроші на криптогаманець йому перераховували, зокрема "покеристи із Латвії" – це було до того, як він розпочав збір. Каже, що лікувався за їхні гроші орієнтовно 6-10 місяців.

"Найбільша моя проблема і я її визнаю — це те, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти, заробітки, особиста мені допомога від тих самих, ось цей самий покерист – він кожного місяця мені допомагає на криптогаманець, і я ніколи не відокремлював. Я просто ставився до тих коштів, як на допомогу собі, аби якнайдовше жити", – каже Назарій. І додає, що

Також Назарій розповів, що зараз почувається набагато гірше.

Що каже львівська влада про закупівлю ліків Назарію

Зазначимо, керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко розповіла, що із червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником міської програми із забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які мають спінальну м’язову атрофію. Він отримує по 3 флакони на місяць, відповідно до висновків лікарів.

Коли Назарій заявив, що йому потрібно збільшити кількість препарату, йому запропонували повторно пройти генетичну експертизу – щоб визначити, чи є в цьому потреба.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що станом на зараз Назар ще не пройшов обстеження. Проте той підтвердив, що зробить це одразу після повернення до Львова.