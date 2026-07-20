Відмивання сотень мільйонів гривень зі зборів на лікування СМА: у Назарія Гусакова нова підозра

Назарію Гусакову 20 липня оголосили нову підозру. Фігуранта гучної справи про махінації під час збору грошей на лікування спінальної м'язової атрофії підозрюють ще й у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Про це написав Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

У чому полягає нова підозра для Гусакова?

За новими даними слідства, які офіційно підтверджені висновком судової експертизи, загальний обсяг підозрілих фінансових операцій сягає понад 162,5 мільйона гривень. Ця сума кардинально змінює масштаб розслідування, адже раніше йшлося про значно менші обсяги.

Під час розслідування кількість офіційно встановлених потерпілих зросла майже втричі – із 34 до 96 осіб, а сума підтверджених збитків збільшилася з 1,3 мільйона до понад 2 мільйонів гривень.

Як працювала фінансова схема?

Технічна специфіка фінансової схеми базувалася на використанні сучасних інструментів для обходу банківського фінансового моніторингу. Кошти, які громадяни переказували як пожертви на лікування, виводилися через великі криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT. Організатори використовували технологію P2P-переказів та залучили понад 1170 банківських карток третіх осіб, так званих "дропів", що дозволяло дробити великі суми на дрібні транзакції, які не викликали підозр у системах безпеки банків.

Так, фіатні кошти у гривнях заводилися на біржі, де конвертувалися у стейблкоїн USDT, який є цифровим аналогом долара США. Після цього відбувалися численні транзакції між різними криптогаманцями. Таке крипто-міксування мало на меті повністю розмити слід реального походження грошей та максимально ускладнити відстеження транзакцій правоохоронцями.

З огляду на використання понад тисячі банківських карток та колосальний обсяг операцій, слідство припускає роботу цілої організованої мережі. Правоохоронці вже виділили в окреме кримінальне провадження матеріали щодо встановлення повного маршруту руху коштів та виявлення всіх спільників, які брали участь у фінансових операціях. Слідчі активно шукають фактичних користувачів криптовалютних гаманців, оскільки Гусаков міг бути лише публічним обличчям збору, тоді як фінансовими потоками керували інші особи.

Наразі досудове розслідування за цими епізодами щодо самого Назарія Гусакова завершено. Він повністю визнав свою провину в інкримінованих злочинах, співпрацює зі слідством та надає необхідні пояснення.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт буде скеровано до суду. Водночас адвокатка підозрюваного Наталія Бельдій ще у червні 2026 року заявила, що стан здоров'я її підзахисного критично погіршився, і він повністю втратив рухливість.

Що було відомо раніше?

Після повернення з Італії в березні 2026 року Печерський районний суд міста Києва обрав Гусакову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00. Цей режим діє і дотепер, поки тривають юридичні процедури підготовки до судового розгляду.

Хронологія цієї справи бере свій початок ще з червня 2024 року. Тоді Львівська міська рада за кошти міського бюджету почала безплатно забезпечувати Назарія Гусакова дорогим препаратом "Еврісді", виділяючи по три флакони на місяць. Факт отримання цих ліків за бюджетний кошт став ключовим доказом обвинувачення, оскільки, попри державну підтримку, Гусаков продовжував активні публічні збори коштів на цей самий препарат у соціальних мережах та телеграм-каналах.

Публічний скандал спалахнув 17 червня 2025 року у соцмережі X, коли волонтери та журналісти почали вимагати від Гусакова фінансових звітів. З'ясувалося, що він використовував одні й ті самі фотографії ліків для різних зборів. Тоді ж з'явилися перші підозри щодо можливого витрачання зібраних коштів на азартні ігри в онлайн-казино, що згодом призвело до відкриття кримінальних проваджень, обшуків у Львові та Києві, а також затримання довіреної особи, чию картку використовували для збору.

Раніше сам підозрюваний стверджував, що збирав кошти не лише на препарат, а й на супутні витрати, такі як реабілітація, побут та інші ліки. Проте сума легалізації у 162,5 мільйона гривень виявилася абсолютно непорівнянною з реальними витратами на життя однієї людини.