На Харківщині патрульного поліцейського звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. Правоохоронець зупинив п'яного водія, а згодом вимагав у його матері гроші за залагодження справи.

П'яного водія зупинили ще у липні 2019

Нетверезого чоловіка за кермом патрульний зупинив ще у липні 2019 року. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Сп'яніння водія підтвердив і алкотестер. Патрульний начебто збирався заарештувати автівку, аби уникнути цього він назвав ціну – 5 тисяч гривень.

Залагоджувати справу приїхала мати

Згодом рятувати сина з неприємностей приїхала мати. Вона дала поліцейському 200 доларів, аби машину не забирали. Незважаючи на те, що гроші патрульний отримав, протокол про адміністративне правопорушення він все-таки склав і виніс постанову про накладення стягнення.

На цьому інцидент не вичерпався. Поліцейський приїхав до матері додому і сказав, що 400 доларів коштуватиме те, що протокол до суду не направлятимуть, а ще за 300 – її син залишиться з водійськими правами.

Поліцейський запропонував жінці "спільний бізнес"

Через певний час візит повторився. На це раз коп був значно винахідливішим – він запропонував жінці спільний бізнес. Правоохоронець повідомив, що взяв в оренду автозаправку і порадив вкласти у неї гроші. На диво, потерпіла погодилась і за певний час позбулась 1 мільйона 200 тисяч гривень. Для того, аби платити правоохоронцю, жінка брала кредити та продавала прикраси.

Поліцейському загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років / Фото ДБР

Винахідливого копа обвинувачують у одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а також шахрайстві. Якщо його визнають винним, то йому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна.