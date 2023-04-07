НАЗК наполягає, що Надал все ж преміює себе на 250%: мер Тернополя знову заперечує

Кілька днів тому Національне агентство з питань запобігання корупції склало адмінпротокол щодо очільника Тернополя Сергія Надала. Своєю чергою, мер вже двічі заперечив цю інформацію.

Нагадаємо, що Надала звинувачують у преміюванні себе до 250% від суми окладу. Такі дії мера Тернополя викликають конфлікт інтересів, пише 24 Канал.

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Що кажуть у НАЗК

Після розголосу ситуації Тернопільська міська рада заперечила цю інформацію. Однак у НАЗК вже знайшли пояснення таких дій.

Кажуть, що у воєнний час доступ до даних про зарплатню обмежений, тому вважають, що працівники Тернопільської міської ради могли не знати про нюанси оплати праці мера через закритість процесу преміювання.

Тому можемо ознайомити вас з адміністративним протоколом, складеним через порушення вимог антикорупційного законодавства мером міста Тернопіль. Зокрема, на сторінках 5, 6, 7 протоколу можна переглянути повний перелік розпоряджень Тернопільського міського голови, якими він преміював сам себе протягом 2021 та 2022 років,

– йдеться у повідомленні.

Мер Тернополя виписував собі премію / Фото НАЗК

Водночас в агентстві додають, що не ставлять під сумнів сумлінність чи професійність виконання роботи міського голови, адже справедлива оплата праці – це конституційне право кожного українця.

Однак поняття "конфлікт інтересів" – складний юридичний термін, який потребує детальнішого роз'яснення.

"Складовою будь-якого конфлікту інтересів є приватний інтерес. У цьому випадку – оцінювання своєї роботи самим собою для отримання премій більшого розміру. Тобто мер має право на премії, але визначати розмір преміювання собі ж він не може. Ні під час війни, ні в інший час. Також ні посада мера, ані статус народного депутата не мають значення, коли є факти порушення, – пояснюють в НАЗК.

За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів – Надалу загрожує штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

У повідомленні додають, що суспільний резонанс, викликаний цією справою, спонукає глибше розібратися в питаннях оплати праці міських голів та перевірити їх на предмет наявності конфлікту інтересів при преміюванні.

Надал все заперечує

Мер Тернополя закликав НАЗК дотримуватися норм законодавства, оскільки до моменту публікації в соцмережах протокол не надсилали ні йому, ні на адресу міської ради, а це є порушенням конституційного права та норми законодавства.

"У мене не було можливості подати свої пояснення, які повинні бути відображені у протоколі, або ж відмовитися від підпису протоколу та вказати мотиви відмови. І взагалі про факт складання протоколу я дізнався з публікації на сайті НАЗК", – пояснює очільник міста.

Відтак, він заявив, що інформація НАЗК про 250% премії – неправдива. Надал каже, що матеріальної допомоги на оздоровлення чи "на ще щось" у 2022 році він не отримував. Він стверджує, що загалом така дискусія з НАЗК повинна відбуватися в іншій площині, що передбачена чинним законодавством.

Також Надал розповів, хто ж призначає премії у Тернопільській міській раді.

"Відповідно до законодавства, як і в інших міських радах, після проведення місцевих виборів у 2020 році на першому засіданні виконавчого комітету була створена комісія з визначення розміру премії міському голові. Саме ця Комісія й скеровувала до виконання офіційний документ щодо розміру премії. Щомісячний розмір премії визначається у кожному місяці бюджетного року в межах фонду оплати праці окремою Комісією", – йдеться у повідомленні.

Насамкінець мер міста закликав НАЗК не займатися маніпуляціями інформацією за прикладом російських пропагандистів.

"Правомірність протоколу буде встановлювати суд. Обов'язково проінформую тернополян про результат", – резюмував Надал.